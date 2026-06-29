Proseguono i lavori nell’area del nuovo polo scolastico in viale Kennedy a Tortona, intervento centrale del progetto di rigenerazione urbana dedicato alla zona sud della città. In queste settimane stanno prendendo forma le aree verdi e gli spazi pedonali antistanti l’edificio, caratterizzati da soluzioni ecocompatibili e sperimentali per il tessuto urbano tortonese, come il “giardino-spugna” per la gestione delle acque e le nuove pavimentazioni ad alta permeabilità.

Un “rain garden” per il recupero delle acque piovane

Gli interventi recenti si sono concentrati sulla sistemazione della fascia verde situata tra l’edificio scolastico e il viale. Sono stati realizzati i cancelli d’ingresso ed è stata ultimata la messa a dimora di numerosi arbusti ed essenze. Crescendo, la vegetazione andrà a creare una vera e propria macchia verde pensata per svolgere una funzione ecologica innovativa: il rain garden (giardino-spugna).

Questa specifica area verde permetterà di:

Raccogliere e assorbire in modo naturale l’acqua piovana;

Ridurre il carico sulla rete di raccolta delle acque meteoriche;

Assicurare un’irrigazione autonoma e naturale delle aiuole.

Al fine di tutelare le piante e accompagnarne la crescita, è stata installata una recinzione temporanea in rete metallica plastificata sostenuta da pali in legno, studiata per essere progressivamente nascosta e inglobata dalla vegetazione stessa.

La prima pavimentazione drenante della città

Contestualmente alla piantumazione, sono in fase di finitura i lavori nell’area pedonale davanti alla scuola. Anche in questo caso si è optato per una soluzione all’avanguardia e rispettosa dell’ambiente: è in corso di posa una speciale pavimentazione continua drenante ed ecocompatibile, composta da ghiaia calcarea naturale legata con del caucciù.

I vantaggi di questa scelta strutturale includono:

Maggiore permeabilità del suolo , agevolando il naturale deflusso e assorbimento delle piogge;

, agevolando il naturale deflusso e assorbimento delle piogge; Alta resistenza del manto;

del manto; Piena percorribilità in qualsiasi condizione meteorologica.

Si tratta del primo intervento di questo genere mai realizzato in città. Una sperimentazione mirata che inserisce Tortona nel virtuoso percorso della de-pavimentazione e della de-impermeabilizzazione degli spazi urbani, puntando su un’architettura cittadina sempre più sostenibile.