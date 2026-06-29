Sabato 4 luglio la notte dello shopping che darà il via a quattro serate di musica dal vivo in Piazza Mazzini



Sabato 4 luglio la Città di Casale Monferrato ospiterà l’edizione 2026 della Notte Bianca: una serata di aperture straordinarie degli esercizi cittadini in occasione del primo sabato di saldi in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, Spendo a Casale, Botteghe Storiche e Casale c’è.

Sarà un’occasione speciale per vivere il centro commerciale naturale urbano in una sera d’estate nella quale i visitatori potranno fare acquisti, ascoltare musica e godersi l’ambiente consumando un drink o uno spuntino fino alle 2 del mattino successivo con molteplici opportunità offerte anche dalle numerose iniziative concomitanti.

La Notte Bianca darà, inoltre, il via a ESCO – Eventi, Spettacoli, Cultura, Open Air, la rassegna estiva, realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che porterà per quattro sabati consecutivi musica dal vivo e intrattenimento in Piazza Mazzini, con spettacoli a ingresso libero e gratuito.

Per il primo appuntamento sul palco Insanity con Il party ignorante, uno show che unirà musica, animazione, DJ, ballerine e performer in una serata pensata per coinvolgere il pubblico di tutte le età.

La rassegna proseguirà sabato 11 luglio con la JEM Live Party Band, formazione composta da sette musicisti che proporrà un repertorio di grandi successi dagli anni Settanta ai Duemila. Sabato 18 luglio sarà invece la volta della Zoom Party Band, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le principali hit italiane dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri. La conclusione è prevista per sabato 25 luglio con The Sica, cover band indie pop che porterà sul palco i brani di artisti contemporanei come Blanco, Achille Lauro, Salmo e Pinguini Tattici Nucleari.

“Con ESCO vogliamo offrire un calendario di appuntamenti che valorizzi il centro cittadino durante il periodo estivo, creando occasioni di aggregazione e contribuendo a rendere ancora più attrattiva la città nelle ore serali. La Notte Bianca rappresenta il momento ideale per inaugurare questa rassegna, che accompagnerà cittadini e visitatori per tutto il mese di luglio con musica dal vivo e spettacoli gratuiti”, dichiara il Sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra.

L’iniziativa si affianca agli eventi realizzati dai pubblici esercizi nel corso dei fine settimana estivi, fino al 13 settembre 2026.