Il Comune di Imperia aderisce alla diciassettesima Giornata Mondiale della Sclerosi Sistemica illuminando di viola la facciata del Palazzo Civico. L’iniziativa di sensibilizzazione, promossa a livello nazionale, prenderà vita nella notte tra il 29 e il 30 giugno, unendo idealmente la città ligure agli altri Comuni italiani per mostrare vicinanza ai pazienti colpiti da questa patologia.

Un’onda viola per la sensibilizzazione

L’Amministrazione Comunale ha accolto con convinzione l’invito della Lega Italiana Sclerosi Sistemica, partecipando attivamente alla campagna nazionale intitolata “Accendiamo le luci sulla Sclerosi Sistemica”. In occasione del World Scleroderma Day, la sede istituzionale della città cambierà volto per una notte, unendosi alla rete di monumenti e palazzi in tutta Italia.

I dettagli dell’iniziativa a Imperia:

Quando: nella notte tra il 29 e il 30 giugno;

nella notte tra il 29 e il 30 giugno; Cosa: la facciata del Palazzo Civico sarà interamente illuminata con una luce viola;

la facciata del Palazzo Civico sarà interamente illuminata con una luce viola; Perché: per sostenere la sensibilizzazione e la ricerca sulla sclerosi sistemica.

La vicinanza dell’Amministrazione

Il primo cittadino ha voluto sottolineare il valore non solo estetico, ma soprattutto etico e umano dell’adesione da parte del Comune.

“Illuminare di viola la sede del nostro Palazzo Civico è un atto simbolico” ha dichiarato il Sindaco Claudio Scajola. Un gesto che, ha proseguito, “vuole essere un segnale concreto di profonda vicinanza e solidarietà a tutti i pazienti e alle loro famiglie che ogni giorno affrontano le difficoltà di questa patologia cronica e progressiva”.