La grande musica e la spiritualità francescana si incontrano nel territorio tortonese. Il prossimo 28 giugno, la suggestiva cornice dell’Abbazia di Rivalta ospiterà l’atteso concerto “Laudato si”, un evento speciale organizzato per celebrare la ricorrenza dell'”Ottavo Centenario del Transito di San Francesco D’Assisi – 1226-2026″.

Un viaggio musicale nel “Laudario di Cortona”

L’appuntamento culturale promette di essere un momento di elevato profilo artistico e spirituale, appositamente finalizzato a valorizzare la figura e l’intramontabile messaggio del Santo attraverso la musica.

L’esibizione sarà affidata al talento dell’Ensemble Vocale e Strumentale “Audite Nova” di Voghera. I musicisti proporranno un repertorio incentrato sulle antiche e preziose musiche tratte dal Laudario di Cortona. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere occasioni di sentita partecipazione, di profonda riflessione e di condivisione rivolte all’intera cittadinanza e al territorio.

La sinergia locale e il sostegno del Comune

La realizzazione di questo importante evento è il frutto del costante impegno della Parrocchia S. Maria Assunta di Rivalta Scrivia in stretta collaborazione con il Gruppo “Amici Abbazia di Rivalta Scrivia”.

A testimoniare l’indubbio valore dell’iniziativa per la comunità è arrivato anche il plauso ufficiale delle istituzioni cittadine. Attraverso la Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 3 giugno 2026, l’Amministrazione presieduta dal Sindaco Federico Chiodi ha approvato all’unanimità la concessione del patrocinio non oneroso all’evento.

La Giunta ha infatti esaminato e valutato positivamente le caratteristiche di qualità, la rilevanza e la coerenza dell’iniziativa. Il patrocinio rappresenta una forma formale e simbolica di adesione, confermando l’apprezzamento del Comune verso manifestazioni che apportano un significativo contributo culturale e informativo, a tutto vantaggio della crescita e della valorizzazione dell’immagine della comunità locale.