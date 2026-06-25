San Bartolomeo al Mare: giochi, sorrisi e collaborazione per una serata speciale in Piazza della Torre Venerdì 26 giugno, San Bartolomeo al Mare si prepara ad accogliere residenti e turisti per una serata all’insegna del divertimento, della condivisione e dello stare insieme. A partire dalle ore 20.30, nella suggestiva cornice di Piazza della Torre Santa Maria, si svolgerà “Giochi in Piazza”, un’iniziativa gratuita aperta a bambini, ragazzi, adulti e famiglie.

L’evento nasce dalla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in collaborazione con la Pro loco e il Comune di San Bartolomeo al mare in un esempio concreto di sinergia tra realtà civili e comunitarie che condividono l’obiettivo di promuovere occasioni di incontro e socialità per il territorio.

La serata prevede giochi a squadre e attività pensate per coinvolgere persone di tutte le età. L’iscrizione sarà completamente gratuita e potrà essere effettuata dalle ore 20.30, mentre i giochi prenderanno il via alle ore 21.00.

Un ruolo importante sarà svolto anche dai ragazzi del Gruppo Giovani della parrocchia, che collaboreranno all’organizzazione e all’animazione delle attività. Per molti di loro sarà un’occasione significativa per mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie energie in un servizio rivolto alla comunità, contribuendo a creare un clima di accoglienza e partecipazione.

In un paese che durante l’estate vede crescere notevolmente la presenza di visitatori, iniziative come questa rappresentano un’opportunità preziosa per favorire l’incontro tra famiglie del territorio e turisti, valorizzando gli spazi pubblici e promuovendo relazioni autentiche attraverso il gioco e il divertimento all’aria aperta.

L’appuntamento è quindi per venerdì 26 giugno in Piazza della Torre Santa Maria: una serata semplice ma ricca di significato, dove il gioco diventa strumento di amicizia, inclusione e comunità.

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