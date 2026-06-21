Il Comune di Tortona ha dato il via libera a una serie di interventi mirati alla manutenzione e alla messa in sicurezza degli impianti elettrici all’interno di diversi edifici di proprietà comunale. A seguito del riscontro di varie anomalie tecniche, il Settore Lavori Pubblici ha affidato le operazioni di riparazione e rinnovamento a una ditta specializzata del territorio, al fine di garantire la piena efficienza e fruibilità delle strutture coinvolte.

Gli edifici interessati dagli interventi

L’azione si è resa necessaria dopo che i tecnici hanno rilevato problematiche specifiche riconducibili ai componenti e ai cablaggi degli impianti elettrici in diverse strutture comunali. Il piano di manutenzione straordinaria, che comprenderà opere di riparazione e l’eventuale sostituzione delle parti danneggiate, interesserà cinque luoghi nevralgici per i servizi e la vita cittadina:

La scuola Patri.

La Casa Albergo Cora Kennedy.

Il Palazzo Guidobono (nella foto) .

. La palestra Cavour.

La struttura “Nota Blu”.

L’affidamento a una ditta del territorio

Per ripristinare tempestivamente le funzionalità degli impianti, l’amministrazione comunale ha deciso di snellire l’iter burocratico procedendo con un affidamento diretto, nel pieno rispetto dei criteri di economicità ed efficacia previsti per l’azione amministrativa.

L’incarico per l’esecuzione dei lavori è stato ufficialmente assegnato alla ditta “Elettroluce” di Fabrizio Borsa, realtà operativa con sede a Castelnuovo Scrivia. L’azienda è stata individuata e selezionata proprio per la sua specializzazione nel settore e per il possesso di pregresse e documentate esperienze in tipologie di intervento analoghe a quelle richieste dagli uffici tortonesi.