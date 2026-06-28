A GIANNI COSCIA
È il fisarmonicista eccellente
Gianni Coscia, avvocato,
in Alessandria è stato studente,
musicista, poi bancario è diventato.
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La fisarmonica armeggia da quando è nato,
per le note ha forte predisposizione,
di profonda abilità è dotato.
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Radio 3 trasmette
le sue interpretazioni,
con artisti affermati
propone notevoli composizioni,
per ascoltatori afferrati.
– o = O = o –
I brani jazz son la sua passione,
s’è esibito con le Stelle,
con lor è stato in televisione
per interpretar le pagine, le più belle.
– o = O = o –
Continua Gianni con questa vocazione!
Con gioia ti ascoltiamo tutt’insieme
sempre, con la stessa predilezione.
Grazie!
Ricorda: ti vogliamo tanto bene!
Franco Montaldo