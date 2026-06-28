A GIANNI COSCIA

È il fisarmonicista eccellente

Gianni Coscia, avvocato,

in Alessandria è stato studente,

musicista, poi bancario è diventato.

– o = O = o –

La fisarmonica armeggia da quando è nato,

per le note ha forte predisposizione,

di profonda abilità è dotato.

– o = O = o –

Radio 3 trasmette

le sue interpretazioni,

con artisti affermati

propone notevoli composizioni,

per ascoltatori afferrati.

– o = O = o –

I brani jazz son la sua passione,

s’è esibito con le Stelle,

con lor è stato in televisione

per interpretar le pagine, le più belle.

– o = O = o –

Continua Gianni con questa vocazione!

Con gioia ti ascoltiamo tutt’insieme

sempre, con la stessa predilezione.

Grazie!

Ricorda: ti vogliamo tanto bene!

                                                   Franco Montaldo   