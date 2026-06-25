Da oggi, giovedì 25 giugno, fino a domenica 28 giugno, Tortona ospita la Festa dell’Unità presso il Parco della Lucciola, in viale Milite Ignoto 1. La manifestazione propone un ricco calendario che intreccia momenti di approfondimento politico, cultura e convivialità, con un’offerta gastronomica attiva ogni sera a partire dalle ore 19:30.
Il programma degli incontri
La festa si articola su quattro giornate dense di appuntamenti, con dibattiti nel tardo pomeriggio e spettacoli serali:
- Giovedì 25 giugno: si apre alle 18:00 con il punto sulle attività dei consiglieri regionali (Ravetti, Ravinale, Nallo, Coluccio) e prosegue alle 21:30 con “Una notte per Faber”, omaggio a Fabrizio De André con Andrea Filippi e Marianna Vidale.
- Venerdì 26 giugno: alle 18:00 dibattito su “I partiti e le alleanze per la Costituzione” con gli onorevoli Michele Fina e Federico Fornaro, seguito alle 21:00 dal “Cantiere Creativo”, serata dedicata a giovani artisti, musica e teatro.
- Sabato 27 giugno: alle 18:00 focus sull’opposizione in Consiglio Comunale a Tortona con Franzosi, Agosti, Fara, Canevaro e Galanzino; alle 21:30 incontro su “Luci e ombre di Dario Argento” con il regista Simone Scafidi e il critico Roberto Lasagna, a cui seguirà la proiezione del film “Tenebre”.
- Domenica 28 giugno: alle 18:00 spazio a “Donne e amministrazione pubblica” con Bruzzone, Rossa, Fossati e Agosti; chiusura alle 21:00 con un torneo di biliardino e DJ set con PnP.
La proposta gastronomica
Come indicato in locandina Tortona 2.png, la cucina della festa sarà attiva ogni sera dalle 19:30 con un menù che comprende:
- Antipasti: salumi, formaggi e tris vegano.
- Primi: agnolotti (allo stufato o burro e salvia) e malfatti burro e salvia.
- Secondi: fritto misto di pesce, carne alla griglia e tomino alla piastra.
- Contorni e dolci: verdure grigliate, patatine fritte e dolci della casa.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3518670232 o scrivere all’indirizzo email circolo.pd.tortona@gmail.com.