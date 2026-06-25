Il Museo del Mare di Tortona ha ricevuto una prestigiosa donazione dall’ingegner Giorgio Peduzzi, artista specializzato in ritratti e paesaggi a china e grafite. L’opera, che raffigura il Capitano di Corvetta Lorenzo Bezzi — eroe di guerra tortonese insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare — insieme al sommergibile Console Generale Liuzzi, è stata collocata all’ingresso del museo, nella parete interamente dedicata all’ufficiale.

Un tributo alla memoria di Lorenzo Bezzi

Il ritratto celebra la figura di Lorenzo Bezzi, la cui tragica storia è strettamente legata a quella del sommergibile Console Generale Liuzzi. Il museo invita chi volesse approfondire la vicenda dell’ufficiale e l’avventura vissuta dai suoi uomini a consultare il post pubblicato dal Museo del Mare di Tortona nel gennaio 2024, intitolato I SOPRAVVISSUTI DEL ” LIUZZI”.

Nuove testimonianze dai congiunti dell’equipaggio

Recentemente, il museo ha avviato una preziosa collaborazione con i parenti di alcuni membri dell’equipaggio del Regio Sommergibile Console Generale Liuzzi sopravvissuti all’affondamento. Grazie a questo scambio, sono giunte nuove informazioni e fotografie storiche inedite.

Il Museo del Mare di Tortona esprime un sentito ringraziamento a:

Thomas Jones e Fabia Brunori : nipoti del Comandante in Seconda, il Tenente di Vascello Luca Patanè.

: nipoti del Comandante in Seconda, il Tenente di Vascello Luca Patanè. Dida Tosti-Croce e i suoi fratelli Enrico ed Edoardo : figli del Direttore di macchina, il Capitano del Genio Navale Gaetano Tosti-Croce.

: figli del Direttore di macchina, il Capitano del Genio Navale Gaetano Tosti-Croce. Lara Iaia: nipote del marinaio fuochista Gino Corvaglia.

Progetti futuri e materiale documentale

Il museo ha in programma di rivivere nuovamente la vicenda del sommergibile e del suo comandante con nuovi approfondimenti, dedicando particolare attenzione alle esperienze vissute dai superstiti durante la prigionia e nel primo dopoguerra.

Per la documentazione visiva, si precisa che — laddove non è stato possibile reperire fotografie originali — sono stati utilizzati fotogrammi tratti dalle pellicole cinematografiche Uomini sul fondo (1941), Alfa Tau (1942) e Comandante (2023), oltre a immagini d’archivio di navi e uomini in contesti assimilabili a quelli della Seconda Guerra Mondiale.