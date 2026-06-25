Il Comune di Tortona invita la cittadinanza alla presentazione ufficiale della sua nuova app comunale, un innovativo strumento digitale sviluppato per accorciare le distanze tra l’Amministrazione e la Comunità e per rendere più semplice l’accesso ai servizi dell’Ente. L’appuntamento, intitolato “Infrastrutture, servizi, cittadinanza digitale – Il modello del Comune”, è fissato per mercoledì 1 luglio alle ore 11:00 presso la Sala Romita del Palazzo Comunale.

Il programma degli interventi istituzionali

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Vicesindaco Daniele Calore. A seguire, la parola passerà agli esperti dell’Ente che approfondiranno i temi legati all’evoluzione tecnologica e ai finanziamenti sul territorio:

Corrado D’Andrea (responsabile della Transizione Digitale dell’Ente): terrà un intervento focalizzato su “Il Comune che cambia: servizi digitali e riduzione del divario digitale”.

(responsabile della Transizione Digitale dell’Ente): terrà un intervento focalizzato su “Il Comune che cambia: servizi digitali e riduzione del divario digitale”. Marco Sapelli (responsabile dei Sistemi Informativi): curerà l’approfondimento dal titolo “PNRR e Innovazione Locale: il nuovo ecosistema digitale del Comune”.

Un accesso più diretto per i cittadini

Il fulcro della mattinata sarà il debutto della nuova applicazione per smartphone e dispositivi mobili. Il software è stato appositamente progettato per consentire a tutti i residenti di usufruire di un canale di comunicazione e di accesso alle informazioni del Comune che sia più immediato, rapido e intuitivo, ottimizzando la fruizione della macchina amministrativa.