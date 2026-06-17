Tortona accelera sulla mobilità sostenibile e si prepara ad accogliere una nuova rete urbana di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. La Giunta Comunale, riunitasi il 16 giugno 2026, ha infatti approvato un protocollo di intesa con la società TheF Charging s.r.l. per l’installazione delle prime colonnine in città. Un passo fondamentale per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’ambiente, ottemperando al contempo alle direttive nazionali per lo sviluppo della mobilità ecologica.

Il piano di installazione e le prime postazioni

Il progetto concordato con la società piemontese prevede l’installazione di un massimo di cinque stazioni di ricarica, che verranno posizionate sul territorio tortonese in due fasi distinte. A seguito di un confronto tecnico con il Settore Lavori Pubblici e la Polizia Municipale, sono state individuate le aree più idonee per accogliere i dispositivi.

Nello specifico, la prima fase di installazione vedrà l’attivazione di tre punti di ricarica, così distribuiti:

Via Fratelli Kennedy (in prossimità del civico 29): sarà installata una colonnina da 22 Kw.

(in prossimità del civico 29): sarà installata una colonnina da 22 Kw. Via Mariano Dellepiane (nel parcheggio situato sul retro della stazione): ospiterà una colonnina da 99 Kw.

(nel parcheggio situato sul retro della stazione): ospiterà una colonnina da 99 Kw. Piazza Galluzzi: sarà dotata di una colonnina da 99 Kw.

Nessun costo per il Comune e servizio implementabile

Un dettaglio di grande rilevanza per la cittadinanza riguarda l’aspetto gestionale dell’operazione: gli interventi non avranno alcun onere per l’Amministrazione Comunale. Tutte le spese relative alla realizzazione e alla futura manutenzione delle stazioni di ricarica saranno infatti a totale carico della TheF Charging s.r.l.. Come previsto dal regolamento comunale per questo tipo di infrastrutture, le colonnine beneficeranno dell’esenzione dal canone patrimoniale.

Prima di avviare i cantieri, l’azienda dovrà provvedere a richiedere tutte le necessarie autorizzazioni tecniche per gli scavi stradali e l’occupazione del suolo pubblico.

Infine, l’intesa siglata non vincola l’Ente a un regime di esclusività: l’Amministrazione Comunale di Tortona mantiene la totale libertà di ampliare ulteriormente il servizio in futuro, potendo coinvolgere anche altri operatori per coprire nuove aree del territorio cittadino e delle frazioni.