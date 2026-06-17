L’efficienza e la prontezza operativa della Polizia Municipale passano in primo luogo dalla sicurezza e dalla piena funzionalità degli spazi in cui gli agenti operano ogni giorno. Proprio per garantire le migliori condizioni di lavoro e supportare al meglio le attività del corpo, il Comune di Diano Marina ha dato il via libera a un importante intervento di adeguamento tecnico all’interno di Palazzo Stefania Maglione.

Sicurezza sul lavoro per garantire sicurezza ai cittadini

Avere un comando operativo moderno, sicuro e a norma è il presupposto fondamentale per permettere agli agenti di svolgere con la massima efficienza il loro delicato compito di presidio del territorio e di assistenza alla comunità. L’amministrazione comunale, consapevole di questa necessità, ha formalizzato i lavori per la messa a norma degli impianti elettrici dei locali in uso alla Polizia Locale e ai Servizi Sociali.

L’intervento unisce la cura del patrimonio immobiliare dell’Ente alla precisa volontà di supportare concretamente il lavoro quotidiano di chi garantisce sicurezza alla cittadinanza.

I dettagli dell’affidamento

L’iter, curato dal Settore Lavori Pubblici attraverso un affidamento diretto gestito sulla piattaforma telematica Traspare, ha permesso di snellire i passaggi formali garantendo un rapido avvio del cantiere, che è stato affidato a tecnici specializzati del settore.

Ecco i dettagli operativi dell’intervento:

L’azienda incaricata: L’appalto è stato assegnato alla ditta “MM ELETTRICA di Marco Meloni”, con sede a Diano Arentino.

L’appalto è stato assegnato alla ditta “MM ELETTRICA di Marco Meloni”, con sede a Diano Arentino. Le tempistiche: Il termine stabilito per l’esecuzione dei lavori è fissato in 30 giorni dalla data di affidamento degli stessi, assicurando così tempi certi e rapidi.

Il termine stabilito per l’esecuzione dei lavori è fissato in 30 giorni dalla data di affidamento degli stessi, assicurando così tempi certi e rapidi. Gli spazi interessati: Le opere di manutenzione e adeguamento alla normativa vigente riguarderanno nello specifico i locali del Palazzo Stefania Maglione.