Traguardo storico per il Gruppo di Acquisto Solidale (G.A.S.) di Tortona, che si prepara a festeggiare il suo ventesimo anno di attività con un fine settimana ricco di appuntamenti rivolti a tutta la cittadinanza. L’Amministrazione Comunale ha formalmente concesso il proprio sostegno per la realizzazione della tradizionale “Fiera del G.A.S.” e per le celebrazioni dell’anniversario, in programma per sabato 19 e domenica 20 settembre 2026.

Sabato 19 settembre: artigianato e filiera corta in via Emilia

I festeggiamenti prenderanno il via nella giornata di sabato 19 settembre 2026, quando il centro cittadino si animerà con la consueta fiera. L’evento si snoderà lungo il tratto di via Emilia compreso tra Piazza Duomo e Largo Borgarelli.

Passeggiando tra gli stand, i visitatori avranno l’opportunità di incontrare e conoscere da vicino:

I produttori diretti che riforniscono regolarmente il Gruppo di Acquisto Solidale.

Numerosi artigiani e hobbisti locali.

I rappresentanti delle varie associazioni attive sul territorio.

Domenica 20 settembre: laboratori, incontri e cura degli spazi pubblici

La giornata di domenica 20 settembre 2026 sarà invece il fulcro delle celebrazioni per i due decenni di vita dell’Associazione, puntando fortemente sul coinvolgimento e sulla partecipazione attiva dei tortonesi.

Il programma della domenica è stato strutturato per promuovere i valori dell’ecologia e del senso civico attraverso diverse attività:

Laboratori dedicati ai più piccoli, incentrati sull’importante tema del riuso.

Spazi e momenti di confronto per favorire il dialogo tra le diverse realtà associative.

Una “passeggiata ecologica”, un’iniziativa concreta dedicata alla cura e alla pulizia degli spazi pubblici della città.

Il supporto dell’Amministrazione Comunale

Riconoscendo il significativo e importante contributo culturale, etico, sociale e ambientale offerto dall’associazione, la Giunta Comunale di Tortona, presieduta dal Sindaco Federico Chiodi, ha voluto far sentire la propria vicinanza all’iniziativa.

Con una recente deliberazione, l’Amministrazione ha accordato all’evento il patrocinio oneroso. Questo importante supporto si traduce concretamente nella concessione gratuita del suolo pubblico per lo svolgimento della fiera e nell’esonero dal pagamento degli oneri per le affissioni pubblicitarie. Inoltre, gli organizzatori potranno apporre lo stemma comunale sul materiale informativo e beneficiare dei canali web dell’Ente per la promozione di questo speciale ventesimo anniversario.