L’Amministrazione comunale di Tortona con l’assessore alla cultura Fabio Morreale, presenta l’attesa edizione 2026 di “Estate di Eventi”. Un calendario denso di appuntamenti gratuiti che animeranno il Cortile dell’Annunziata, Piazza Duomo e i parchi cittadini con concerti, teatro di figura, cinema all’aperto e incontri culturali, per un’estate all’insegna della condivisione e dell’intrattenimento di qualità.

Torna anche quest’anno “Estate di Eventi”, il ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà l’estate tortonese con musica, spettacoli, cultura e intrattenimento nello scenario del Cortile dell’Annunziata, di piazza Duomo, dei parchi cittadini e di altri luoghi simbolo della città.

L’edizione 2026 propone un programma variegato, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età, grazie alla collaborazione di associazioni, realtà culturali del territorio e operatori del settore che contribuiscono ogni anno alla crescita della manifestazione.

Il programma al Cortile dell’Annunziata

Ad aprire il calendario degli eventi nel Cortile dell’Annunziata sarà un incontro dedicato alle famiglie, a cui seguiranno numerosi appuntamenti tra musica, spettacolo e natura:

Giovedì 11 giugno: incontro “Genitori in ansia: trasformare le sfide in opportunità”, con Stefano Rossi, psicopedagogista dell’adolescenza, promosso dalla Fondazione Nala nell’ambito del progetto “Nascere mamma”.

incontro “Genitori in ansia: trasformare le sfide in opportunità”, con Stefano Rossi, psicopedagogista dell’adolescenza, promosso dalla Fondazione Nala nell’ambito del progetto “Nascere mamma”. Martedì 16 giugno: spazio alla musica con “Tortona Blues: Mandolin’ Brothers”, in collaborazione con l’Associazione La Fenice.

spazio alla musica con “Tortona Blues: Mandolin’ Brothers”, in collaborazione con l’Associazione La Fenice. Venerdì 19 giugno: protagonisti gli allievi delle Officine Musicali Paolo Perduca con il tradizionale saggio musicale di fine anno.

protagonisti gli allievi delle Officine Musicali Paolo Perduca con il tradizionale saggio musicale di fine anno. Sabato 20 giugno: andrà in scena “Battiti – L’energia degli elementi”, spettacolo musicale organizzato da Freesound e Accademia Perosi.

andrà in scena “Battiti – L’energia degli elementi”, spettacolo musicale organizzato da Freesound e Accademia Perosi. Mercoledì 24 giugno: proiezione del documentario “Tra natura e quota. Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane”, realizzata dal CAI di Tortona in collaborazione con “Voci dei Boschi”.

proiezione del documentario “Tra natura e quota. Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane”, realizzata dal CAI di Tortona in collaborazione con “Voci dei Boschi”. Giovedì 25 giugno: torna il blues con “Tortona Blues: Hot Club Café”.

torna il blues con “Tortona Blues: Hot Club Café”. Giovedì 9 luglio: i TDK si esibiranno in concerto a favore dell’Associazione Pandora Tortona.

i TDK si esibiranno in concerto a favore dell’Associazione Pandora Tortona. Sabato 25 luglio: chiuderà il programma dell’Annunziata il concerto della Freesound Band, organizzato a sostegno dell’Associazione Matteo 25.

La novità in Piazza Duomo: il Tribute Music Festival

Grande novità dell’estate sarà il “Tribute Music Festival” in piazza Duomo, una serie di serate gratuite dedicate ai grandi protagonisti della musica italiana e internazionale, accompagnate dalla presenza di food truck per unire gusto e divertimento.

Venerdì 10 luglio: si parte con il “Vibrazioni Summer Show”.

si parte con il “Vibrazioni Summer Show”. Sabato 11 luglio: serata “Asilo”, tributo a Vasco Rossi.

serata “Asilo”, tributo a Vasco Rossi. Domenica 12 luglio: sarà la volta di “Mengoni Mania”, omaggio a Marco Mengoni.

sarà la volta di “Mengoni Mania”, omaggio a Marco Mengoni. Giovedì 16 luglio: saliranno sul palco i “Radio 88.3” con il loro tributo agli 883 e a Max Pezzali.

saliranno sul palco i “Radio 88.3” con il loro tributo agli 883 e a Max Pezzali. Venerdì 17 luglio: il pubblico potrà rivivere i successi degli ABBA con l’“ABBA Show”.

il pubblico potrà rivivere i successi degli ABBA con l’“ABBA Show”. Sabato 18 luglio: il festival si concluderà con il “Weekend Mayerling”, una grande festa dance dedicata agli anni Ottanta e Novanta.

Baracche d’Estate e Serate Danzanti

Tornerà inoltre l’appuntamento con “Baracche d’Estate”, la rassegna di teatro di figura curata dall’Associazione Peppino Sarina. Gli spettacoli si terranno:

Mercoledì 8 luglio: nel Cortile dell’Annunziata con “Fagiolino al mare”.

nel Cortile dell’Annunziata con “Fagiolino al mare”. Venerdì 17 luglio: a Vho con “Varietà Prestige”.

a Vho con “Varietà Prestige”. Venerdì 24 luglio: allo Chalet Castello con “Meneghino e il castello di Tremarello”.

allo Chalet Castello con “Meneghino e il castello di Tremarello”. Giovedì 30 luglio: nuovamente all’Annunziata con “Arlecchino e il mistero del castello”.

Non mancheranno le tradizionali serate danzanti: Graziella Group si esibirà l’11 giugno, il 29 luglio e il 3 settembre al parco La Lucciola. Lillo Baroni animerà invece il pubblico il 19 giugno al parco La Lucciola, il 10 luglio all’Area Matteotti e l’11 settembre ancora al parco La Lucciola.

Le Notti del Cinema

A chiudere idealmente il cartellone sarà uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico: “Le Notti del Cinema”, in programma dal 30 giugno al 5 luglio in piazza Malaspina. Per sei serate consecutive la piazza si trasformerà in una grande arena all’aperto con proiezioni gratuite ad accesso libero, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione di vivere il fascino del cinema sotto le stelle nel cuore della città.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di “Estate di Eventi 2026”: Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Alexala, le associazioni coinvolte, i partner organizzativi e gli sponsor che, con il loro sostegno, rendono possibile ogni anno un programma ricco di iniziative culturali e di intrattenimento.

Informazioni utili: Tutti gli appuntamenti, salvo diversa indicazione, sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul programma: www.discovertortona.it – tel. 0131 86297.