Giovedì scorso è terminata, con grande successo, viva partecipazione e apprezzamento unanime, la serie di appuntamenti dedicati all’Ottocentesimo anniversario dalla morte di San Francesco (1226- 2026), organizzata dalla Sezione Intemelia dell’istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione col Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, il Comune di Ventimiglia e il Fondo Antico della Civica Biblioteca Aprosiana.

Il ciclo di incontri, iniziato il 16 aprile presso il Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ha visto affrontare importanti temi legati alla presenza francescana a Ventimiglia, testimoniata da i libri sacri dei conventi francescani di Ventimiglia (Giovanni Russo), la storia del convento e la chiesa dei frati conventuali di Ventimiglia alta (Andrea Folli, Erino Viola), i documenti di archivio riguardanti la scomparsa chiesa e convento dell’Annunziata distrutta dal governo sabaudo per erigere l’attuale fortezza (Anna Maria Cerriolo Verrando).

L’ultimo incontro, che si è svolto presso la Sala Azzaretti del Museo “Girolamo Rossi”, ha visto protagonista il Canonico Don Luca Salomone, già parroco della Cattedrale di Ventimiglia dal 2008 al 2017 e oggi parroco della chiesa di S. Maria Maddalena di Bordighera Alta, che ha presentato con dovizia di particolari, supportati da una particolareggiata carrellata iconografica che è stata donata agli astanti, la storia del Santo e l’evoluzione della sua immagine, a partire dagli affreschi di Giotto della Basilica di Assisi, con esempi anche nelle chiese della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo. L’incontro durato oltre un’ora ha visto la partecipazione attenta degli auditori presenti coinvolti dalla capacità oratoria e dalla profondità del relatore.

Per concludere l’anno francescano è in programma un nuovo appuntamento il prossimo 4 ottobre con l’ inaugurazione della mostra curata da Erino Viola dedicata alle sculture della chiesa di San Francesco nel Centro storico di Ventimiglia.

INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41

18039 Ventimiglia

0184.351181/museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it