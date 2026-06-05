La solida realtà dell’AVIS di Pontecurone torna ad animare il paese. È stata infatti inaugurata ieri la vivace rassegna “Fest AVIS – A cena con i cuochi dell’AVIS”, un evento capace di trasformare la storica cornice di Palazzo Bertarelli in una grande, accogliente e gustosa tavolata a cielo aperto per tutta la comunità.

L’impegno sociale e la voglia di stare insieme si incontrano a tavola. Ha preso ufficialmente il via ieri, giovedì 4 giugno, e proseguirà fino a lunedì 8 giugno 2026, la tanto attesa “FestAVIS”. La manifestazione, ospitata presso la sede di Via Emilia 141, propone cinque imperdibili serate dove il buon cibo incontra la musica dal vivo e lo spettacolo, con un programma attentamente studiato per far “ballare anche le forchette” tra una portata e l’altra.

Gusto, cocktail e prenotazioni

L’ingresso alla manifestazione è completamente libero e aperto a tutti. Tuttavia, per assicurarsi un posto in prima fila e gustare al meglio i piatti preparati con cura dai cuochi dell’AVIS, gli organizzatori consigliano vivamente la prenotazione, effettuabile contattando il numero di telefono 351 322 8870.

Ad arricchire l’offerta gastronomica non ci sarà solo l’ottima cucina: per rinfrescare le calde serate di inizio giugno, i volontari hanno infatti allestito un attivissimo servizio bar presso il “Chiringuito dei cocktail”.

Il programma delle serate: dalla musica anni ’90 allo sport

Dopo la riuscita inaugurazione di ieri (che ha visto protagonista l’intrattenimento di Nico & Franz), il calendario degli eventi prosegue con un’offerta ricca e variegata, adatta a tutte le età:

Venerdì 5 giugno: La serata sarà animata da Alberto Merlo, a cui farà seguito un movimentato DJ set a cura dei Garage DJs per far ballare tutto il pubblico.

La serata sarà animata da Alberto Merlo, a cui farà seguito un movimentato DJ set a cura dei Garage DJs per far ballare tutto il pubblico. Sabato 6 giugno: L’energia salirà alle stelle con il concerto sul palco della Lucky & The Gang Band. Il proseguimento della nottata musicale sarà affidato nuovamente ai ritmi dei Garage DJs.

L’energia salirà alle stelle con il concerto sul palco della Lucky & The Gang Band. Il proseguimento della nottata musicale sarà affidato nuovamente ai ritmi dei Garage DJs. Domenica 7 giugno: Si fa un salto indietro nel tempo con la party band “Tutti a 90”, pronta a proporre un divertente viaggio tra le più celebri hit degli anni ’90 (e non solo). La serata sarà impreziosita dalla presenza di simpatiche mascotte per la gioia e il divertimento di tutti i bambini.

Si fa un salto indietro nel tempo con la party band “Tutti a 90”, pronta a proporre un divertente viaggio tra le più celebri hit degli anni ’90 (e non solo). La serata sarà impreziosita dalla presenza di simpatiche mascotte per la gioia e il divertimento di tutti i bambini. Lunedì 8 giugno: Il gran finale della rassegna sarà celebrato con una speciale “Serata Pizza”, accompagnata dalle note dei Lunaria. A chiudere la manifestazione sarà inoltre un momento dedicato allo sport, con un’affascinante dimostrazione atletica di karate curata dal Dojo Hiwashi Shinsei.