Novità fondamentali in arrivo per la mobilità dolce e la sicurezza stradale sul nostro territorio. Grazie al bando ministeriale “Bici in Comune”, l’importante percorso ciclabile che unisce Tortona a Viguzzolo sarà oggetto di un profondo intervento di restyling tecnologico volto a tutelare l’incolumità di ciclisti e pedoni negli incroci più critici.

La mobilità sostenibile si attesta come una delle priorità per il nostro territorio, in particolare quando si parla di infrastrutture strategiche. Il Comune ha fatto il punto sul progetto denominato “Derthona in Bici”, un piano di interventi dal valore complessivo di 93 mila euro che ha ottenuto un importante riconoscimento a livello nazionale, aggiudicandosi un contributo ministeriale di 62 mila euro nell’ambito del bando “Bici in Comune”.

Più sicurezza per l’unica pista ciclabile della città

L’opera riveste un’importanza vitale per la comunità locale, poiché va a migliorare e mettere in sicurezza l’unica pista ciclabile attualmente presente e attiva a Tortona. La parte di competenza del settore Lavori Pubblici si concentrerà nello specifico sull’innalzamento dei livelli di sicurezza lungo il frequentatissimo percorso ciclabile Tortona-Viguzzolo.

I punti più delicati del tracciato stradale saranno protetti grazie all’installazione di moderni sistemi luminosi e di un’apposita segnaletica retroilluminata. Gli interventi mirati interesseranno in modo particolare gli attraversamenti ciclopedonali situati in corso Pilotti, proprio in corrispondenza dell’incrocio con la strada provinciale 121 (sp 121), un nodo viabilistico da tempo all’attenzione per la sua criticità.

Il cronoprogramma dei lavori

La macchina organizzativa è già pronta a muoversi per l’apertura del cantiere. Secondo la tabella di marcia programmata dagli uffici comunali, i lavori stradali potranno partire ufficialmente tra i mesi di giugno e luglio. L’avvio definitivo è subordinato all’ottenimento dell’ultima autorizzazione formale relativa all’interferenza del tracciato con il metanodotto Snam, superata la quale si potrà procedere speditamente alla realizzazione delle opere a tutela dei cittadini.