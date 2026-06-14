Con il patrocinio della Città di Tortona, l’organizzazione Tortona Blues è lieta di presentare due nuovi e attesi appuntamenti musicali. Gli eventi, come riportato nella locandina ufficiale (locandina 2.jpg), si terranno nella suggestiva cornice di Piazza dell’Annunziata, all’interno del Cortile del Teatro Civico di Tortona.

Il programma dei concerti

Il cartellone musicale svelato da Tortona Blues prevede due serate, entrambe con inizio dei concerti dal vivo fissato per le ore 21:00. Saliranno sul palco:

Martedì 16 Giugno: I Mandolin’ Brothers .

I . Giovedì 25 Giugno: Gli Hot Club Cafe, pronti ad allietare il pubblico con un repertorio dedicato alle coinvolgenti sonorità del Gipsy Jazz Manouche.

Orari, ingresso e collaborazioni

Le serate prenderanno il via ben prima dell’inizio dei concerti. A partire dalle ore 19:00, infatti, sarà attivo il sound system per accogliere i partecipanti. L’ingresso per assistere agli spettacoli prevede la formula a offerta.

L’iniziativa è realizzata in stretta collaborazione con il Centro La Fenice e vanta il supporto di alcune realtà del territorio, i cui loghi figurano sul materiale promozionale: Ristorante Montecarlo, L’Agnolotto e Birra Montegioco.

A chiudere la presentazione dell’evento, lo slogan scelto dagli organizzatori: “Tortona Blues in a mission from God…”.

Informazioni utili

Per chi desiderasse richiedere ulteriori dettagli o informazioni, è stato messo a disposizione un recapito telefonico. È possibile contattare il numero 338 6718882 (il servizio è attivo solo tramite messaggi WhatsApp).