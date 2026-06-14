Il centro storico di Tortona si prepara ad accogliere un’invasione di fascino, stile ed eleganza a pedali. Domenica 28 giugno 2026 torna il colorato appuntamento con “Bellezze in Bicicletta – Tortona Retrò”, un evento che unisce la passione per il cicloturismo al gusto per le atmosfere d’epoca.

Un tuffo nel passato a pedali

L’evento, in programma per l’ultima domenica di giugno, trasformerà le vie del cuore di Tortona in un vero e proprio set dal sapore vintage. L’iniziativa invita i partecipanti e il pubblico a riscoprire il piacere di una passeggiata lenta e ricca di stile, celebrando l’abbinamento tra abiti retrò e biciclette storiche.

A dare il volto ufficiale alla manifestazione è la splendida e ormai iconica illustrazione d’autore a firma dell’artista Riccardo Guasco (con la direzione artistica di Pietro Cordelli). L’immagine cattura perfettamente l’essenza dell’evento: la spensieratezza di una pedalata tra i nostri paesaggi collinari, ritraendo una donna in un elegante abito rosso e un ciclista con la classica maglia d’epoca.

I partner e la rete del territorio

“Bellezze in Bicicletta – Tortona Retrò” si inserisce nel prestigioso e più ampio contenitore de La MITICA (tutte le informazioni sono reperibili sul sito ufficiale www.lamitica.it), vero e proprio punto di riferimento nazionale per gli amanti del ciclismo storico.

La realizzazione di questa gioiosa kermesse, molto attiva anche sui canali social Facebook e Instagram, è sostenuta da una solida rete di partner e istituzioni profondamente legate alla storia delle due ruote:

L’ Associazione per la valorizzazione degli itinerari cicloturistici dei Colli di Coppi , motore trainante del cicloturismo sul territorio.

, motore trainante del cicloturismo sul territorio. Il circuito ufficiale del Giro d’Italia d’Epoca .

. Il fondamentale supporto della Città di Tortona , che farà da suggestivo palcoscenico all’intera giornata.

, che farà da suggestivo palcoscenico all’intera giornata. Il patrocinio del Comune di Castellania Coppi, per rimarcare il legame indissolubile con i luoghi del Campionissimo.