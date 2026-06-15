La suggestiva cornice del porto di Oneglia è pronta a rianimarsi con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate imperiese. Dal 19 al 29 giugno 2026 torna MercantIneja, la grande mostra mercato che accompagna storicamente la Festa di San Giovanni e che quest’anno festeggia l’importante traguardo della sua 18ª edizione.

Una fiera tra gli yacht e il mare

L’evento si conferma come una delle principali e più apprezzate attrazioni collaterali della Festa di San Giovanni. Ad accogliere la manifestazione sarà la passeggiata di Calata G.B. Cuneo, dove, tra yacht ormeggiati e locali affacciati sul mare, verranno allestiti gli stand di circa 30 espositori provenienti da diverse regioni italiane.

L’organizzazione tecnica dell’area espositiva, in stretta sinergia con il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, è curata da Paola Savella (Espansione Eventi) e Filippo Devia (Bevox), che da anni gestiscono la selezione e il coordinamento degli operatori, trasformando l’appuntamento in un punto di riferimento fieristico fisso.

Cosa offre il mercato: dall’artigianato al mondo nerd

L’offerta di MercantIneja sarà estremamente variegata, pensata per intercettare i gusti e la curiosità di residenti e turisti. Ecco alcune delle proposte che si potranno trovare passeggiando tra gli stand:

Eccellenze artigianali regionali: dalla Sicilia arriveranno le splendide creazioni di SIAD Ceramiche e Tavoli in Pietra Lavica di Caltagirone. Dalla Lombardia giungeranno arredi etnici e lavorazioni artistiche del legno, mentre la Romagna porterà il benessere naturale con aromaterapia e cristalloterapia.

dalla Sicilia arriveranno le splendide creazioni di SIAD Ceramiche e Tavoli in Pietra Lavica di Caltagirone. Dalla Lombardia giungeranno arredi etnici e lavorazioni artistiche del legno, mentre la Romagna porterà il benessere naturale con aromaterapia e cristalloterapia. Oggettistica e artigianato: ampio spazio a bijoux, lampade di sale, acchiappasogni, incensi, terrecotte, oggetti energetici e lavorazioni in pietre e materiali naturali.

ampio spazio a bijoux, lampade di sale, acchiappasogni, incensi, terrecotte, oggetti energetici e lavorazioni in pietre e materiali naturali. Casa, moda e benessere: i visitatori troveranno macchine da caffè, aspirapolveri, utensileria professionale, biancheria e articoli per il giardinaggio. Per la cura della persona, spiccano i preparati a base di lavanda biologica. Non mancherà l’abbigliamento donna, con jeanseria, maglieria, borse e accessori.

i visitatori troveranno macchine da caffè, aspirapolveri, utensileria professionale, biancheria e articoli per il giardinaggio. Per la cura della persona, spiccano i preparati a base di lavanda biologica. Non mancherà l’abbigliamento donna, con jeanseria, maglieria, borse e accessori. Cultura pop e mondo orientale: un settore dedicato farà felici gli appassionati con gadget giapponesi, action figure, peluche anime e oggettistica da collezione.

un settore dedicato farà felici gli appassionati con gadget giapponesi, action figure, peluche anime e oggettistica da collezione. Specialità gastronomiche: i golosi potranno gustare miele, piccoli frutti, composte, liquirizia, la tipica piadina romagnola e il caratteristico Kürtőskalács (il dolce ungherese a forma cilindrica).

i golosi potranno gustare miele, piccoli frutti, composte, liquirizia, la tipica piadina romagnola e il caratteristico Kürtőskalács (il dolce ungherese a forma cilindrica). Motori: a completare la fiera, l’esposizione degli ultimi modelli di automobili a cura di alcune concessionarie del territorio.

Il commento degli organizzatori

A sottolineare il valore umano e commerciale della manifestazione sono proprio i curatori dell’area espositiva, Paola Savella e Filippo Devia:

«MercantIneja rappresenta per noi una bellissima esperienza professionale e umana. Da molti anni collaboriamo con il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi per dare vita a un evento che arricchisce ulteriormente il programma della Festa di San Giovanni. Ogni anno selezioniamo con attenzione gli espositori per garantire qualità, varietà e interesse commerciale. Oggi MercantIneja è diventata un appuntamento atteso sia dal pubblico sia dagli operatori, molti dei quali inseriscono ormai Imperia come tappa fissa nel proprio calendario fieristico. Allo stesso tempo continua a crescere l’interesse di nuove aziende che desiderano entrare a far parte della manifestazione. È motivo di orgoglio vedere come questa mostra mercato continui a richiamare visitatori da tutto il territorio e numerosi turisti presenti in città durante i giorni della Festa».

Orari di apertura

Gli stand di MercantIneja vi aspettano in Calata G.B. Cuneo per undici giorni consecutivi, dal 19 al 29 giugno 2026, con apertura al pubblico prevista tutti i giorni a partire dalle ore 17.00 e fino a tarda serata. Un’occasione unica per unire shopping, tradizioni, sapori e intrattenimento sotto il cielo estivo di Imperia.