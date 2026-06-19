Venerdì 26 giugno 2026 le strade di Novi Ligure si animeranno fin dalle prime luci dell’alba per ospitare la quarta edizione de “La 5 e 28”, una suggestiva camminata ludico-motoria non competitiva di circa 4 chilometri organizzata a scopo benefico. L’evento, promosso dalle associazioni Asd Camminanovi e “Correre per…”, gode del patrocinio della Città di Novi Ligure e del prezioso sostegno di numerosi partner del territorio, ponendosi l’obiettivo di coniugare la promozione della salute e dei sani stili di vita con un supporto concreto al tessuto sociale.

Un traguardo all’insegna della solidarietà

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e si distingue per il suo importante fine benefico. L’intero ricavato della manifestazione, infatti, non andrà disperso ma sarà interamente devoluto al progetto della “Corte dell’accoglienza” situato presso le ex Casermette. Si tratta di un’opera di grande rilevanza per il territorio, destinata a favorire l’inclusione e a fornire un solido sostegno solidale a chi ne ha più bisogno.

Iscrizioni, partenza e colazione condivisa

Per prendere parte all’evento è possibile registrarsi recandosi presso NoviRunning. La quota di partecipazione, oltre a garantire l’iscrizione, comprende un kit per i partecipanti:

La maglietta ufficiale dell’evento.

Una bottiglietta d’acqua utile per affrontare il percorso.

La partenza della camminata è fissata rigorosamente alle ore 5:28 presso il Circolo Ilva di Novi Ligure.

Al termine del percorso di 4 chilometri, l’evento si trasformerà in un momento di grande convivialità. Tutti i partecipanti avranno la possibilità di rigenerarsi insieme grazie a una colazione speciale offerta direttamente dagli sponsor, che comprenderà:

La tradizionale focaccia.

Il pregiato cioccolato Bodrato.

Per completare il momento di ristoro, il bar del Circolo Ilva rimarrà regolarmente aperto a disposizione dei presenti per tutti i tradizionali servizi di caffetteria.