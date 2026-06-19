Stagione concertistica resa possibile dal fondamentale contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, che toccherà luoghi caratteristici del nostro territorio tra Alessandria e Viguzzolo.

Alessandria, 19 giugno 2026 – La rassegna di appuntamenti musicali prenderà il via domenica 21 giugno alle ore 18,30 presso il cortile di Palatium Vetus ad Alessandria, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, e avrà come titolo “Percorsi musicali… tra storie e profumi del territorio”.

Afferma Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: “Percorsi musicali raffinati, accompagnati da una forte attenzione al territorio alessandrino e alle sue storie. Queste sono le caratteristiche della stagione dell’Associazione F. Chopin, che anche quest’anno la nostra Fondazione ha deciso di sostenere, riconoscendone il rilievo culturale, e la capacità di valorizzare artisti e luoghi, con una particolare attenzione ai giovani musicisti di talento, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio, non solo locale. Il primo dei cinque concerti della rassegna si terrà domenica proprio a Palatium Vetus, e questo significa per la Fondazione aprirsi sempre più alla città, mettendo i suoi spazi a disposizioni di appuntamenti di qualità, capaci di raccontare e valorizzare Alessandria e tutta la provincia”.

Nella data di inizio, che coincide anche con la festa mondiale della musica, il concerto di apertura sarà affidato ad una formazione orchestrale con l’orchestra classica di Alessandria, il direttore Maestro Fabio Marra e con Caterina Arzani direttrice artistica dell’Associazione, in veste di pianista.

La stagione sarà costituita da cinque incontri tutti di domenica alle 18:30 e saranno due nel mese di giugno: il 21 e il 28 giugno e gli altri tre nell’autunno: il 13 il 27 settembre e si concluderà nella giornata del 4 ottobre.

I luoghi saranno Palatium Vetus ad Alessandria, Palazzo Guasco (il Salone del Principe) ad Alessandria e la preziosa Pieve di Santa Maria a Viguzzolo.

Una caratteristica costante delle stagioni dell’associazione Chopin è la varietà di formazioni proposte: dal pianista solista al duo clavicembalo /flauto, dal trio alla formazione orchestrale, senza dimenticare l’attenzione verso le giovani promesse; infatti un concerto sarà tenuto dal vincitore del concorso di chitarra Michele Pittaluga 2025.

E come l’anno scorso, anche quest’anno ci sarà un coinvolgimento del pubblico: infatti oltre ad avere la narrazione di un episodio legato strettamente al nostro territorio prima di ogni evento, ci sarà anche un collegamento ad un profumo tipico del nostro territorio, con un piccolo cadeau per tutti coloro che condivideranno queste bellissime serate.