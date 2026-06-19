Mercoledì 24 giugno, dalle ore 16.30 alle 18.30, la sala incontri dell’ISRAL di Alessandria aprirà le sue porte per un nuovo e importante appuntamento culturale. L’incontro, inserito all’interno della quinta edizione della rassegna di geopolitica denominata “Cambiamenti / Changes”, sarà dedicato a un’approfondita analisi delle dinamiche degli Stati Uniti contemporanei. Come riportato nel documento ufficiale locandina.png, l’evento si intitola “Gli USA oggi: guerre nel mondo e conflittualità interna” e vedrà il confronto diretto tra due autorevoli studiosi.

I protagonisti del dibattito

L’appuntamento è promosso dall’ISRAL (Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi”) in rete con l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (Rete degli Istituti per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea – ETS). Il fulcro del pomeriggio sarà l’analisi del ruolo degli Stati Uniti sullo scacchiere internazionale e delle tensioni che animano il tessuto sociale interno.

Ad affrontare queste tematiche, in un dialogo aperto al pubblico, saranno due figure accademiche:

Bruno Cartosio: storico del nord America afferente all’Università di Bergamo.

storico del nord America afferente all’Università di Bergamo. Roberto Maccarini: storico dell’Università di Genova, che dialogherà con il relatore principale.

Sede, informazioni per i docenti e sostenitori

La sede scelta per ospitare la conferenza è la sala incontri dell’ISRAL, situata in via Guasco 49 ad Alessandria.

Un dettaglio di particolare rilevanza logistica riguarda il mondo della scuola e dell’istruzione: per tutti i docenti che decideranno di parteciparvi, la rassegna avrà validità ufficiale come corso di formazione. Per ulteriori informazioni in merito o per perfezionare le pratiche, è possibile fare riferimento al contatto email dedicato: didattica@isral.it.

L’iniziativa culturale è resa possibile anche grazie al contributo e al sostegno di importanti realtà istituzionali del territorio, nello specifico la Fondazione CRT e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.