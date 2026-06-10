Il San Giorgio Festival, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate alessandrina, è pronto a tornare e svela i dettagli del suo primo mese di programmazione. Dal 20 giugno fino al 30 settembre 2026, la suggestiva e storica cornice del Complesso Monumentale della Cittadella di Alessandria farà da palcoscenico a una manifestazione che si rinnova, svelando un cartellone di giugno ricco di grandi nomi della musica e dello spettacolo.

Un nuovo corso organizzativo

L’edizione 2026 segna un nuovo corso organizzativo, proponendosi di rafforzare ulteriormente l’identità del Festival. L’obiettivo è ampliare e diversificare l’offerta culturale con una proposta che spazia sapientemente tra teatro, musica, narrazione e intrattenimento contemporaneo. Una direzione artistica che pone particolare attenzione alla qualità e al coinvolgimento di pubblici diversi, valorizzando al contempo uno spazio di straordinaria rilevanza storica come la Cittadella.

Come indicato nella locandina ufficiale dell’evento (locandina.jpg), la rassegna è a cura di Audere, in collaborazione con Alegas Iren e con il patrocinio della Città di Alessandria.

Il programma di Giugno 2026

Il calendario dell’edizione 2026, concepito come un programma in continua definizione che verrà progressivamente arricchito, ha ufficializzato i suoi primi grandi appuntamenti per il mese di giugno.

Ecco il dettaglio degli eventi confermati:

Sabato 20 giugno, ore 21.30: La vita a 30 anni – Festival Edition (“la notte giovane per vecchi dentro”).

La vita a 30 anni – Festival Edition (“la notte giovane per vecchi dentro”). Domenica 21 giugno, ore 16.00: Holi Splash Run (La corsa colorata).

Holi Splash Run (La corsa colorata). Giovedì 25 giugno, ore 21.30: Arisa in Live Tour.

in Live Tour. Venerdì 26 giugno, ore 21.30: Nek con il suo Hits Live.

con il suo Hits Live. Domenica 28 giugno, ore 21.30: Federico Buffa porta in scena lo spettacolo narrativo Otto infinito – Vita e morte di un Mamba.

porta in scena lo spettacolo narrativo Otto infinito – Vita e morte di un Mamba. Martedì 30 giugno, ore 21.30: Marco Masini in concerto con Live 2026.

Informazioni sui biglietti

I biglietti per assistere agli spettacoli del San Giorgio Festival possono essere acquistati comodamente online attraverso i circuiti ufficiali Ticketone e Ticketmaster.

L’organizzazione ha inoltre predisposto un canale dedicato per le prenotazioni dei biglietti per le persone con disabilità, che possono contattare l’indirizzo email: biglietteria@audere.srl.