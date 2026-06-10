L’assessore regionale Alessandro Piana è intervenuto oggi a Imperia all’anteprima della proiezione del filmato ‘Il Santuario di Nostra Signora dell’Oliveto di Chiusavecchia’. L’opera è stata realizzata dagli alunni dell’Istituto comprensivo Sauro nell’ambito del progetto didattico denominato ‘Emozioni sul territorio’.

Le dichiarazioni dell’assessore

Durante la presentazione, l’assessore Piana ha voluto rivolgere un lungo e dettagliato plauso a tutti i soggetti coinvolti in questa iniziativa culturale, sottolineando l’importanza della collaborazione tra il mondo della scuola e le realtà locali.

“un sentito ringraziamento alla dirigente dell’istituto Maria Rosa Villa per gli splendidi progetti realizzati sul territorio nel corso di questo anno scolastico. Un particolare apprezzamento va alle docenti Alessandra Lagorio e Paula Pellacini, coordinatrici dell’iniziativa e dell’anteprima del filmato sul Santuario, insieme a tutti i docenti coinvolti. Questo progetto, che ha unito storia, educazione civica, tecnologia e musica, ha avuto uno straordinario valore formativo e culturale – ha proseguito Alessandro Piana – dimostrando anche la capacità della scuola di collaborare con le Istituzioni e le realtà locali per promuovere l’identità, la memoria e le tradizioni della Valle Impero. Rivolgo i miei più vivi complimenti a tutti gli studenti delle classi 2° e 3° F, in particolare a quelli del corso musicale che hanno contribuito alla realizzazione della colonna sonora del filmato, per l’impegno, la creatività e la sensibilità dimostrati. Un ringraziamento va infine a tutti coloro che hanno preso parte a questa meravigliosa iniziativa: i Massari del Santuario di Nostra Signora dell’Oliveto, Alfredo Anfosso e Piero Merano, il Sindaco del Comune di Chiusavecchia Luca Vassallo, la storica Maria Luisa Acquarone, Don Matteo Boschetti, già parroco di Chiusavecchia”.