La stagione estiva a Diano Marina si apre all’insegna della legalità e della sicurezza territoriale. L’Amministrazione comunale, attraverso un’operazione mirata della Polizia Locale sul lungomare cittadino, ha dato il via a una campagna di “tolleranza zero” contro il commercio abusivo, procedendo al sequestro di decine di articoli privi di tracciabilità e sanzionando un venditore irregolare.

Le prime brezze estive portano a Diano Marina non solo l’attesa dei turisti, ma anche un chiaro e forte segnale di fermezza da parte delle autorità locali. L’Amministrazione comunale, in stretta e proficua collaborazione con la Polizia Locale, ha inaugurato la stagione con un’operazione specificamente mirata a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, un’ombra persistente che minaccia il decoro urbano e l’economia dell’intera riviera.

L’operazione sul lungomare e il sequestro della merce

L’intervento di controllo, avvenuto sul passeggio del lungomare cittadino, ha visto gli agenti della Polizia Locale operare intercettando un venditore ambulante, di origine extracomunitaria, proprio mentre esponeva e tentava di vendere ai passanti merce risultata totalmente priva di qualsiasi certificazione di provenienza e tracciabilità.

Il bilancio dell’operazione a tutela della legalità è stato significativo: oltre 50 articoli, suddivisi tra capi d’abbigliamento e pezzi di bigiotteria, sono stati immediatamente sequestrati. Il responsabile dell’illecito è stato prontamente identificato dalle forze dell’ordine e sanzionato in stretta conformità con le normative attualmente vigenti.

Un impegno quotidiano a tutela del commercio regolare

Questa decisa azione non rappresenta affatto un episodio isolato, ma fa parte di una strategia strutturata, molto più ampia e continuativa nel tempo. Il Comando di Polizia Locale ha infatti annunciato un impegno quotidiano e senza sosta nella complessa lotta all’abusivismo.

L’obiettivo delle istituzioni è chiaro e duplice: da un lato, preservare intatta l’immagine di Diano Marina come destinazione turistica di eccellenza e qualità; dall’altro, proteggere strenuamente il commercio regolare e di vicinato dalla piaga della concorrenza sleale, garantendo al contempo un ambiente sereno, sicuro e ordinato per i residenti e per i numerosi visitatori.

Le parole del Sindaco Cristiano Za Garibaldi

A margine del blitz della Polizia Locale, il Sindaco di Diano Marina ha espresso con assoluta fermezza la posizione dell’Amministrazione riguardo a queste necessarie iniziative sul territorio.

“Diano Marina si prepara ad accogliere l’estate con un messaggio inequivocabile: la legalità e il rispetto delle regole sono pilastri irrinunciabili per la nostra comunità e per il nostro tessuto economico” ha dichiarato a chiare lettere il primo cittadino, Cristiano Za Garibaldi.