Con la delibera n. 87 del 5 giugno 2026, la Giunta Comunale di Diano Marina ha approvato le nuove linee di indirizzo gestionali ed economiche per l’affidamento a terzi dei servizi di nido d’infanzia, introducendo importanti novità che entreranno in vigore con l’annualità educativa 2026/2027. Al centro di questa iniziativa, la messa a disposizione di una nuova e moderna struttura in via G. Rossini, progettata per accogliere fino a 40 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Un edificio all’avanguardia, caratterizzato da eco-sostenibilità, cucina interna, aree verdi attrezzate e un approccio pedagogico innovativo che mira a promuovere il concetto di “Bio Nido” e il bilinguismo (baby english).

Le nuove disposizioni prevedono un affidamento in concessione per un periodo di 5 anni, con decorrenza prevista dal 1° settembre 2026. Le tariffe di frequenza, comprensive di pasto, sono state fissate a 500 euro mensili per il tempo pieno (dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 18:00) e 375 euro mensili per il tempo parziale (dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 13:00), con una quota di iscrizione annuale di 100 euro per bambino. Un aspetto rilevante è l’assenza di canoni di affitto per i locali e le spese per le utenze, che rimarranno a carico del Comune, garantendo così una maggiore sostenibilità economica per il concessionario e, di conseguenza, tariffe più vantaggiose per le famiglie.

Il Comune di Diano Marina si impegna inoltre a favorire il convenzionamento con i Comuni limitrofi per ampliare la platea d’utenza e a promuovere l’applicazione dei Piani di Azione dell’Unione Europea per il consumo di prodotti biologici e sostenibili, in linea con la qualificazione del Comune nel circuito delle “mense biologiche di eccellenza” per la ristorazione scolastica. Le modalità di iscrizione saranno dettagliate giovedì 11 giugno sul sito del Comune alla pagina https://www.comune.dianomarina.im.it/amministrazione/uffici/ufficio-nido-dinfanzia.

Il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione della delibera: “Oggi segniamo un momento cruciale per la nostra comunità. Con l’apertura del nuovo nido in via Rossini, offriamo alle famiglie di Diano Marina un servizio educativo di eccellenza, attento all’ambiente e allo sviluppo armonico dei nostri bambini. È un investimento concreto nel futuro delle nuove generazioni, un luogo dove crescere e imparare in un contesto stimolante e innovativo”.

L’Assessore Sabrina Messico, proponente della delibera, ha sottolineato gli aspetti innovativi e la sostenibilità del progetto: “Abbiamo lavorato per definire un modello gestionale che garantisca alta qualità e accessibilità. L’affidamento a un soggetto del Terzo Settore, con cui abbiamo già avuto ottime esperienze, ci permette di coniugare efficienza e attenzione alle esigenze delle famiglie. Abbiamo introdotto tariffe competitive, con pasto incluso e senza la necessità dell’ISEE, e orari flessibili per venire incontro alle diverse necessità lavorative dei genitori. Il nostro ‘Bio Nido’ sarà un fiore all’occhiello, un esempio di come l’educazione possa integrarsi con i principi di sostenibilità e benessere”.