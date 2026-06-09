L’Amministrazione Comunale, attraverso l’Assessorato al Commercio, nell’ambito dei programmi ricreativi e culturali promossi a favore della cittadinanza, propone il concerto musicale “LET IT BE – Percorso tra il repertorio e la storia dei Beatles”, organizzato dall’Associazione Gruppo da Camera “Caronte” di Brescia.

L’evento si terrà venerdì 19 giugno 2026 alle ore 21.00 presso il Parco Comunale “Ragazzi della Benedicta” e offrirà al pubblico un coinvolgente viaggio attraverso le canzoni e la storia della celebre band britannica che ha segnato la storia della musica contemporanea.

Lo spettacolo vedrà protagonisti violino, violoncello, pianoforte e voce, in un originale percorso musicale che intreccia le sonorità della musica classica con quelle del pop, rendendo omaggio ai più grandi successi dei Beatles attraverso arrangiamenti raffinati e innovativi.

Gli eventi proposti dal Gruppo Caronte, da anni accolti con una significativa partecipazione di pubblico, fanno parte della XXXV edizione di “Girovagando in Musica”, prestigioso circuito turistico-musicale itinerante a livello nazionale, seguito da oltre 500.000 persone attraverso il web e i social network e valorizzato da numerosi articoli pubblicati su riviste specializzate quali Plein Air, Bell’Italia, Touring e altre importanti testate del settore.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle attività culturali e di animazione del territorio promosse dall’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro, aggregazione e valorizzazione culturale aperte a cittadini e visitatori di tutte le età.

«La proposta del Gruppo Caronte rappresenta un appuntamento di grande qualità artistica e culturale – sottolinea l’Assessore al Commercio – capace di coinvolgere pubblici diversi grazie alla fusione tra linguaggi musicali differenti e all’universalità del repertorio dei Beatles. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata di musica e condivisione in uno dei luoghi più suggestivi della nostra città».

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’evento si svolgerà nell’ambito del progetto “Note Antiche, Suoni Contemporanei”, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che sostiene iniziative volte alla valorizzazione della cultura musicale e alla promozione di occasioni di aggregazione e crescita culturale per la comunità.