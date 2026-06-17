Gli amori estivi, i ricordi indelebili e il fascino della Riviera Ligure si fondono in un nuovo progetto musicale che celebra un momento storico per il territorio. A partire dal prossimo 20 giugno, in concomitanza con l’attesissima apertura dell’Incompiuta e l’inaugurazione dell’intero tracciato di 45 chilometri della pista ciclabile “Riviera dei Fiori”, sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali “Ti Aspetto a Diano Marina”, il nuovo singolo firmato da Dr Myine e prodotto da Dario Bonelli.

Un brano che suona come un’autentica dichiarazione d’amore verso la cittadina costiera, da sempre custode di emozioni e storie senza tempo. Più che una semplice canzone, il singolo si propone come un viaggio emozionale tra le atmosfere di una località che, per intere generazioni, ha fatto da cornice a incontri speciali, amicizie sincere e amori nati sotto il sole d’estate e trasformatisi in legami eterni.

Attraverso una melodia coinvolgente e un testo fortemente evocativo, la traccia invita l’ascoltatore a riscoprire frammenti di memoria ancora vivi nel presente: dalle passeggiate sul lungomare ai romantici tramonti, fino alle promesse sussurrate nelle notti stellate.

Le parole degli autori e il messaggio del brano

Il pezzo si pone l’obiettivo di celebrare una “nostalgia positiva”, guardando al passato non con malinconia, ma con profonda gratitudine verso un luogo che continua a offrire bellezza e sentimenti veri.

A spiegarne il significato sono gli stessi autori:

“Abbiamo voluto dedicare questo brano a Diano Marina e a tutte le persone che conservano un ricordo speciale legato a questa città. È un invito a ritrovare le emozioni autentiche del passato per dare ancora più valore al presente”.

Un’uscita che celebra la nuova estate di Diano Marina

La data di lancio, fissata per il 20 giugno, non è affatto casuale: da un lato coincide simbolicamente con l’inizio ufficiale della stagione estiva, il momento dell’anno in cui Diano Marina torna a riempirsi di vita, musica e colori; dall’altro va a incorniciare un evento atteso da decenni, ovvero la riapertura dell’Incompiuta che finalmente unisce la ciclovia del Ponente in un unico, spettacolare percorso costiero.

Il brano promette così di diventare una delle colonne sonore dell’estate 2026 e sarà accessibile in streaming mondiale sulle principali piattaforme, tra cui:

Spotify

Apple Music

Amazon Music

Tidal