Attimi di apprensione nella giornata di oggi a Tortona, nel rione Oasi. Un’automobile parcheggiata a bordo strada in via Silla è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, rendendo necessario il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento per domare il rogo.

L’allarme è scattato con tutta probabilità grazie alla prontezza degli abitanti della zona, che hanno allertato i soccorsi alla vista del fumo e del fuoco.

Come documentato dalle immagini , l’incendio si è sviluppato con grande intensità nella parte anteriore della vettura, una station wagon di colore scuro posteggiata a ridosso di un attraversamento pedonale e di un’area verde alberata ma a breve distanza dalle abitazioni. Le fiamme, molto alte, si sono sprigionate dal vano motore causando una densa e imponente colonna di fumo bianco che ha invaso la carreggiata.

Sul posto è giunta rapidamente una squadra dei Vigili del Fuoco con un’autobotte, che ha sbarrato la via per mettere in sicurezza l’area e consentire le operazioni di spegnimento. I pompieri, equipaggiati con autorespiratori e tute ignifughe, hanno aggredito le fiamme con gli idranti, riuscendo a spegnere l’incendio prima che potesse propagarsi ulteriormente.

Nonostante l’intervento risolutivo, i danni riportati dal veicolo sono ingenti, con la parte frontale completamente compromessa dal fuoco.