Una domenica all’insegna dello sport, dei sorrisi e della convivialità. È questo il bilancio estremamente positivo della “Run&Bass”, l’evento andato in scena domenica 14 giugno che ha visto oltre 200 persone correre e divertirsi lungo la nuova e meravigliosa pista ciclopedonale della Riviera.

La manifestazione ha trasformato i 6 chilometri di tracciato panoramico che collegano Cervo ad Andora in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, dove l’attività fisica si è fusa perfettamente con il ritmo della musica.

Il successo di un grande lavoro di squadra

La grande partecipazione e l’ottima riuscita della giornata sono il frutto dell’impegno sinergico di una rete di organizzatori che ha saputo curare ogni dettaglio per regalare un’esperienza unica ai presenti. L’evento è stato infatti promosso e realizzato da:

Grit Passion Perseverance

Grow Events

Al solito posto

Marina de Re

Un richiamo per sportivi e curiosi da due regioni

La “Run&Bass” si è rivelata un vero e proprio “successone”, capace di intercettare un pubblico ampio e trasversale. Sulla linea di partenza, pronti a percorrere i 6 km di ciclabile, non c’erano solo atleti e amanti dello sport e del benessere, ma anche tantissimi semplici curiosi desiderosi di trascorrere una giornata diversa dal solito.

Il potere attrattivo dell’iniziativa ha superato i confini provinciali, richiamando partecipanti in arrivo da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte.

Come sottolineato con entusiasmo dal Comune, eventi di questa portata e con questo spirito rappresentano lo strumento ideale per valorizzare al meglio le potenzialità della nuova pista ciclopedonale. La speranza, condivisa da organizzatori e partecipanti, è quella di potersi rivedere presto per una nuova edizione ricca di energia.

FOTO TRATTA DAL PROFILO FACEBOOK DEL COMUNE DI CERVO