Oltre al fascino del sole e del mare, la cittadina ligure si prepara a ospitare il tradizionale appuntamento mensile con il collezionismo. Domenica 7 giugno, in concomitanza con il Corpus Domini, Corso Roma accoglierà oltre 40 espositori per una giornata all’insegna del vintage e della qualità.

Diano Marina non è soltanto mare, sole e piacevole profumo di salsedine. Ogni prima domenica del mese, il centro cittadino offre a residenti e turisti un appuntamento fisso, ravvivante e ricco di sorprese: “Diano Colleziona”. Si tratta di un’apprezzata mostra mercato interamente dedicata al collezionismo e al piccolo antiquariato.

L’assetto speciale in concomitanza con l’Infiorata

L’evento è in programma per l’intera giornata di domenica 7 giugno, accogliendo i visitatori dalle ore 08,00 fino alle ore 20,00. Tradizionalmente, le bancarelle della manifestazione si snodano nel cuore del centro cittadino, occupando sia Corso Roma che Piazza Martiri della Libertà.

Tuttavia, poiché questa domenica Diano Marina celebrerà anche la celebre Infiorata del Corpus Domini, l’assetto logistico del mercato subirà una funzionale variazione: i banchetti si posizioneranno unicamente in Corso Roma, sul lato ovest. Per far spazio all’evento religioso, il numero degli espositori sarà leggermente inferiore rispetto alla consueta cinquantina di presenze; saranno comunque presenti oltre 40 banchi, capaci di garantire un’ampia scelta e un’altissima qualità dei prodotti esposti.

Un viaggio nel passato: curiosità, vintage e riuso

“Diano Colleziona” è un evento che richiama sempre un vasto pubblico, allestendo lunghe file di articoli pensati per soddisfare i gusti di hobbisti, collezionisti o semplici curiosi. Passeggiando tra i banchi, la rassegna offre l’opportunità di:

Centrare l’acquisto giusto rovistando alla ricerca di piccoli o grandi tesori e vecchi oggetti.

Ammirare e acquistare giocattoli vintage e pezzi unici che, dopo aver vissuto il proprio splendore nel passato ed essersi coperti con la polvere del tempo, tornano a nuova vita.

Vivere una legittima riscoperta degli oggetti, in un’ottica virtuosa e moderna di riuso e riciclo.

Gli organizzatori e i contatti

La rassegna, che si ripete durante tutto l’anno, gode del supporto dell’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Diano Marina. L’organizzazione pratica è invece curata dall’Associazione Culturale Endas “La Luna – Tradizioni di un tempo”.

Per chi desiderasse ricevere ulteriori informazioni o inoltrare eventuali richieste di partecipazione, è possibile rivolgersi al referente dell’Associazione, il signor Lorenzo Coppero, chiamando il numero di telefono 338.3228503 oppure scrivendo all’indirizzo email lorenzocoppero@gmail.com.