Un momento epocale per la cultura e la comunità alessandrina: dopo un’attesa durata sedici anni, i lavori di bonifica e restauro del Teatro Comunale a quanto pare sembrano giunti al termine. Per celebrare questa rinascita, il 12 e 13 giugno 2026 andrà in scena l’incontro pubblico intitolato, non a caso, “Alessandria ritrova il suo teatro”.

È una notizia che la città attendeva da tempo immemore. Chiuso nel lontano 2010 a causa della presenza di amianto, il Teatro Comunale ha rappresentato per anni una ferita aperta nel cuore culturale di Alessandria. Oggi, finalmente, si volta pagina: i complessi lavori di messa in sicurezza e ripristino sono ormai conclusi, un traguardo fondamentale che è stato recentemente annunciato anche all’interno del libro “Conoscere Alessandria”, scritto da Angelo Bottiroli e disponibile in tutti gli stores al libraccio e alla libreria Berardini

Per suggellare questo storico momento e delineare le prospettive future della struttura, è stata organizzata una ricca due giorni di incontri, dibattiti e cultura, impreziosita graficamente dalla bellissima illustrazione di Riccardo Guasco dedicata all’opera “Un ballo in maschera” di Giuseppe Verdi.

Il programma di venerdì 12 giugno: focus sul “Nuovo Teatro”

La prima giornata di lavori si svolgerà presso l’Aula 108 di Palazzo Borsalino, situato in via Cavour 84 ad Alessandria.

Alle ore 9:30 prenderanno il via i saluti istituzionali, che vedranno la partecipazione di Giorgio Barberis (Direttore DIGSPES), Paolo Arrobbio (Presidente Fondazione CRA) e Michele Ruggiero (Presidente de La Porta di Vetro).

prenderanno il via i saluti istituzionali, che vedranno la partecipazione di Giorgio Barberis (Direttore DIGSPES), Paolo Arrobbio (Presidente Fondazione CRA) e Michele Ruggiero (Presidente de La Porta di Vetro). Alle ore 10:30 si entrerà nel vivo del tema con l’intervento del Vicesindaco della Città di Alessandria, Giovanni Barosini, intitolato proprio “Il nuovo Teatro Comunale”.

si entrerà nel vivo del tema con l’intervento del Vicesindaco della Città di Alessandria, Giovanni Barosini, intitolato proprio “Il nuovo Teatro Comunale”. Alle ore 11:30 spazio al dibattito “Il Teatro nell’Università”, con gli interventi di Leonardo Marchese (UPO), Giacomo Balduzzi (UPO), Carmen Vecchione (I Pochi) e Giusy Barone (Stregatti).

spazio al dibattito “Il Teatro nell’Università”, con gli interventi di Leonardo Marchese (UPO), Giacomo Balduzzi (UPO), Carmen Vecchione (I Pochi) e Giusy Barone (Stregatti). Alle ore 12:00 è prevista la presentazione dell’atto unico “L’aura rubata dal ragno” a cura di Paolo Pomati, Responsabile Staff del Rettore e Comunicazione UPO.

è prevista la presentazione dell’atto unico “L’aura rubata dal ragno” a cura di Paolo Pomati, Responsabile Staff del Rettore e Comunicazione UPO. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, si terrà una grande Tavola rotonda che metterà a confronto numerose figure di spicco: Giorgio Barberis, Massimo Bagliani, Donata Boggio Sola, Roberto Cava, Franco Ferrari, Roberto Lasagna, Matteo Negrin, Cesare Torre, Manuela Ulandi e Luca Zilovich.

Il programma di sabato 13 giugno: libri e mostre d’arte

Nella giornata di sabato, l’evento si sposterà nella prestigiosa cornice di Palazzo Cuttica di Cassine, in via Parma 1.

Alle ore 10:30 , Michele Ruggiero (La Porta di Vetro) presenterà al pubblico il libro “Nonsolonebbia” dell’autore Alberto Ballerino.

, Michele Ruggiero (La Porta di Vetro) presenterà al pubblico il libro “Nonsolonebbia” dell’autore Alberto Ballerino. A seguire, alle ore 11:00, si terrà l’inaugurazione ufficiale di due esposizioni artistiche: la mostra “Nonsolonebbia” curata da Visioni 47 e “La grande lirica” firmata da Riccardo Guasco.

L’importante kermesse è frutto di una solida sinergia istituzionale ed è organizzata dalla Città di Alessandria, dall’Associazione La Porta di Vetro e da CulturAle, in compartecipazione con l’Università del Piemonte Orientale (UPO) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Per chiunque desiderasse richiedere ulteriori informazioni sull’evento, gli organizzatori hanno messo a disposizione l’indirizzo email info.laportadivetro@gmail.com.