Un momento epocale per la cultura e la comunità alessandrina: dopo un’attesa durata sedici anni, i lavori di bonifica e restauro del Teatro Comunale a quanto pare sembrano giunti al termine. Per celebrare questa rinascita, il 12 e 13 giugno 2026 andrà in scena l’incontro pubblico intitolato, non a caso, “Alessandria ritrova il suo teatro”.
È una notizia che la città attendeva da tempo immemore. Chiuso nel lontano 2010 a causa della presenza di amianto, il Teatro Comunale ha rappresentato per anni una ferita aperta nel cuore culturale di Alessandria. Oggi, finalmente, si volta pagina: i complessi lavori di messa in sicurezza e ripristino sono ormai conclusi, un traguardo fondamentale che è stato recentemente annunciato anche all’interno del libro “Conoscere Alessandria”, scritto da Angelo Bottiroli e disponibile in tutti gli stores al libraccio e alla libreria Berardini
Per suggellare questo storico momento e delineare le prospettive future della struttura, è stata organizzata una ricca due giorni di incontri, dibattiti e cultura, impreziosita graficamente dalla bellissima illustrazione di Riccardo Guasco dedicata all’opera “Un ballo in maschera” di Giuseppe Verdi.
Il programma di venerdì 12 giugno: focus sul “Nuovo Teatro”
La prima giornata di lavori si svolgerà presso l’Aula 108 di Palazzo Borsalino, situato in via Cavour 84 ad Alessandria.
- Alle ore 9:30 prenderanno il via i saluti istituzionali, che vedranno la partecipazione di Giorgio Barberis (Direttore DIGSPES), Paolo Arrobbio (Presidente Fondazione CRA) e Michele Ruggiero (Presidente de La Porta di Vetro).
- Alle ore 10:30 si entrerà nel vivo del tema con l’intervento del Vicesindaco della Città di Alessandria, Giovanni Barosini, intitolato proprio “Il nuovo Teatro Comunale”.
- Alle ore 11:30 spazio al dibattito “Il Teatro nell’Università”, con gli interventi di Leonardo Marchese (UPO), Giacomo Balduzzi (UPO), Carmen Vecchione (I Pochi) e Giusy Barone (Stregatti).
- Alle ore 12:00 è prevista la presentazione dell’atto unico “L’aura rubata dal ragno” a cura di Paolo Pomati, Responsabile Staff del Rettore e Comunicazione UPO.
- Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, si terrà una grande Tavola rotonda che metterà a confronto numerose figure di spicco: Giorgio Barberis, Massimo Bagliani, Donata Boggio Sola, Roberto Cava, Franco Ferrari, Roberto Lasagna, Matteo Negrin, Cesare Torre, Manuela Ulandi e Luca Zilovich.
Il programma di sabato 13 giugno: libri e mostre d’arte
Nella giornata di sabato, l’evento si sposterà nella prestigiosa cornice di Palazzo Cuttica di Cassine, in via Parma 1.
- Alle ore 10:30, Michele Ruggiero (La Porta di Vetro) presenterà al pubblico il libro “Nonsolonebbia” dell’autore Alberto Ballerino.
- A seguire, alle ore 11:00, si terrà l’inaugurazione ufficiale di due esposizioni artistiche: la mostra “Nonsolonebbia” curata da Visioni 47 e “La grande lirica” firmata da Riccardo Guasco.
L’importante kermesse è frutto di una solida sinergia istituzionale ed è organizzata dalla Città di Alessandria, dall’Associazione La Porta di Vetro e da CulturAle, in compartecipazione con l’Università del Piemonte Orientale (UPO) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
Per chiunque desiderasse richiedere ulteriori informazioni sull’evento, gli organizzatori hanno messo a disposizione l’indirizzo email info.laportadivetro@gmail.com.