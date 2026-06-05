L’impegno costante per la sicurezza del territorio e dei cittadini è stato il fulcro della cerimonia dell’Arma, durante la quale sono stati resi noti i nomi dei militari che si sono distinti in operazioni di particolare rilevanza. Dalla tutela ambientale al salvataggio di vite umane, ecco l’elenco completo dei premiati.

Durante la cerimonia istituzionale, sono state lette le motivazioni delle ricompense assegnate ai Carabinieri che, con dedizione e acume investigativo, hanno portato a termine importanti operazioni sul territorio ligure e in teatri internazionali.

Tutela dell’ambiente e del patrimonio boschivo

Il Capitano Alberto Sartori, il Maresciallo Capo Ulisse Bencivenni, l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Marco Gravano e il Carabiniere Scelto Roberto La Rosa hanno ricevuto l’Encomio del Comandante dei Carabinieri per la Tutela Forestale e dei Parchi.

Rispettivamente Comandante e addetti al Gruppo Carabinieri Forestali di Imperia, i militari hanno dimostrato straordinarie capacità professionali e spiccato acume investigativo.

La loro determinazione è stata fondamentale per concludere un’indagine con l’arresto in flagranza dell’autore di incendi boschivi dolosi che hanno danneggiato il patrimonio forestale a Montalto Carpasio nel dicembre 2024.

A consegnare il prestigioso riconoscimento è stato invitato Sua Eccellenza il Prefetto di Imperia, Dottor Antonio Giaccari.

Lotta alla criminalità e tutela delle fasce deboli

L’Encomio del Comandante della Legione Carabinieri “Liguria” è stato conferito al Maresciallo Ordinario Giovanni Ciravegna e all’Appuntato Vincenzo Mascolo, addetti alla Sezione Operativa della Compagnia di Imperia.

I militari hanno condotto una brillante indagine (tra luglio 2024 e luglio 2025) volta a contrastare una serie di furti con destrezza commessi ai danni di anziani con la “tecnica dell’abbraccio” nelle località rivierasche.

L’attività investigativa ha permesso di arrestare due pregiudicati e di deferire in stato di libertà altri quattro complici.

La ricompensa è stata consegnata dal Presidente della Provincia di Imperia, Onorevole Claudio Scajola.

Un Elogio del Comandante Provinciale di Imperia è stato assegnato al Maresciallo Maggiore Davide Battaglio, Comandante della Stazione di Diano Marina, e al Brigadiere Roberto Galletti, addetto alla Sezione Operativa di Imperia.

Hanno disarticolato un gruppo di adolescenti responsabile di rapine, estorsioni, aggressioni e spaccio di stupefacenti (anche a minorenni) tra settembre 2024 e dicembre 2025.

L’operazione si è conclusa con dieci denunce, tre arresti, quattro misure cautelari e il sequestro di armi improprie, droga e quattromila euro in contanti.

Il riconoscimento è stato consegnato dal Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Imperia, Dottor Lorenzo Fornace.

Interventi salvavita e prestigio internazionale

L’Appuntato Scelto Nicola Miceli e il Carabiniere Lorenzo Mastellotto, della Sezione Radiomobile di Sanremo, hanno ricevuto l’Encomio del Comandante della Legione Carabinieri “Liguria”.

Nel gennaio 2026, a Sanremo, sono intervenuti per salvare una ragazza di 23 anni che, in stato di alterazione, minacciava di gettarsi da un ponteggio alto cinque metri.

Attraverso un lungo dialogo, hanno acquisito la fiducia della giovane, convincendola a desistere e ad affidarsi ai sanitari.

A consegnare il premio è stata invitata la Presidente del Tribunale di Imperia, Dottoressa Rossella Atzeni.

Infine, l’Elogio del Comandante del Reggimento della Multinational Specialized Unit in Kosovo è andato all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Manuel Mercuri, addetto alla Sezione Radiomobile di Imperia.

Impiegato nella missione NATO-KFOR a Pristina tra il 2025 e il 2026, ha redatto rapporti informativi di grande interesse, consolidando il prestigio dell’Arma in un contesto internazionale.

La ricompensa è stata consegnata dal Senatore della Repubblica Gianni Berrino.