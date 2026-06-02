Il Comune di Serravalle Scrivia si prepara a vivere intense giornate all’insegna della cultura, della memoria storica e dei valori della pace. L’Amministrazione ha infatti annunciato due importanti appuntamenti che vedranno protagonisti le associazioni locali, le scuole e le istituzioni: lo spettacolo teatrale “Il Fiume di Maria” e l’inaugurazione di un grande murale realizzato dagli studenti.

Il territorio di Serravalle Scrivia si conferma un centro nevralgico per le iniziative culturali e sociali, grazie alla forte sinergia tra le istituzioni comunali, il mondo dell’associazionismo e gli istituti scolastici. Due gli eventi di grande rilievo in programma per i prossimi giorni, presentati ufficialmente alla cittadinanza.

Memoria e teatro: “Il Fiume di Maria – Serravalle Scrivia, 1944”

Il primo appuntamento è dedicato alla memoria storica locale. Sabato 30 giugno, nella solenne cornice dell’Aula Consiliare del Municipio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’opera teatrale intitolata “Il Fiume di Maria – Serravalle Scrivia, 1944”.

A fare gli onori di casa è stato il Sindaco, l’Avvocato Luca Biagioni, che ha voluto esprimere il proprio ringraziamento alle realtà associative che hanno reso possibile il progetto: l’associazione “I Mancini del Quarto”, produttrice dell’opera, e gli “Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia”, che hanno offerto la loro preziosa collaborazione.

Durante la presentazione, il Sindaco ha introdotto i relatori che hanno illustrato la genesi e le fasi di realizzazione dello spettacolo:

Marco Zanutto , regista dell’opera;

, regista dell’opera; Eleonora Bombino , autrice del testo teatrale (Compagnia “I Mancini del Quarto”);

, autrice del testo teatrale (Compagnia “I Mancini del Quarto”); Giovanni Torchia , Presidente dell’associazione “Amici dell’Arte”;

, Presidente dell’associazione “Amici dell’Arte”; Il Professor Ennio Morgavi , curatore della consulenza storica e delle note di approfondimento;

, curatore della consulenza storica e delle note di approfondimento; Piero Bogliolo , responsabile delle riprese e del montaggio video;

, responsabile delle riprese e del montaggio video; Elio Pollero, Presidente dell’ANPI Serravalle – Stazzano.

L’atteso spettacolo andrà in scena sabato 6 giugno alle ore 21:00, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Martiri della Benedicta”, situato in via San Rocco 1.

Un nuovo murale per la Pace

Le iniziative proseguiranno mercoledì 10 giugno alle ore 10:30, momento in cui la comunità si riunirà per l’inaugurazione di un imponente murale sulla Pace.

L’opera di riqualificazione urbana e di sensibilizzazione è stata interamente ideata su progetto degli alunni della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Serravalle Scrivia. Il murale, che vanta dimensioni notevoli (ben 24 metri di lunghezza per 3 metri di altezza), è stato realizzato sul muro antistante l’Istituto. Al suo interno sono raffigurate le opere e le riflessioni cromatiche delle classi che hanno partecipato attivamente al progetto, costantemente coadiuvate nel loro percorso creativo dai propri insegnanti e dagli operatori dell’Associazione “Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia”.