Venerdì 5 giugno le strade del nostro territorio accoglieranno una delle manifestazioni sportive più attese a livello internazionale. Salice Terme sarà infatti il palcoscenico dell’arrivo della settima tappa del Giro d’Italia Women 2026, pronta a incoronare le campionesse del pedale in un grande clima di festa.

Il grande sport internazionale bussa alle porte del territorio portando con sé l’entusiasmo, i colori e l’adrenalina della carovana più famosa d’Italia. Venerdì 5 giugno, i riflettori degli appassionati di ciclismo (e non solo) saranno tutti puntati su Salice Terme, che avrà l’onore e il prestigio di ospitare il traguardo della settima tappa del Giro d’Italia Women 2026.

Da Sorbolo Mezzani a Salice Terme: l’arrivo della tappa

La frazione in programma vedrà le atlete più forti del panorama mondiale prendere il via dall’Emilia-Romagna, precisamente dalla località di Sorbolo Mezzani, per poi darsi battaglia lungo il tracciato fino a raggiungere l’atteso traguardo termale. L’arrivo del gruppo a Salice Terme, che decreterà la vincitrice di questa impegnativa frazione, è previsto indicativamente intorno alle ore 17:00, momento in cui la competizione entrerà nel suo clou regalando emozioni uniche agli spettatori assiepati lungo le transenne.

Una giornata di sport e celebrazioni

Quello di venerdì non sarà semplicemente un momento di altissimo livello agonistico, ma una vera e propria festa dello sport pronta a coinvolgere l’intera comunità. L’arrivo di tappa rappresenterà un’occasione imperdibile per ammirare sfrecciare dal vivo le protagoniste assolute del ciclismo femminile internazionale.

Il pubblico presente avrà l’opportunità di immergersi nel vivace contesto che da sempre caratterizza la corsa e, soprattutto, di vivere in prima fila i momenti cruciali del post-gara, scoprendo chi indosserà l’ambita Maglia Rosa, simbolo indiscusso del primato in classifica. Un appuntamento di grande richiamo che valorizza il territorio, coniugando la pura passione per le due ruote con lo spettacolo di un evento globale.