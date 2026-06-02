Nella mattinata di ieri, la Prefettura di Imperia ha ospitato un importante vertice del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al centro del tavolo, la gestione della movida serale e notturna a Sanremo, con l’obiettivo di bilanciare il divertimento estivo con la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano.

La sicurezza nella città dei fiori, in particolare nelle ore notturne, è una priorità assoluta per le istituzioni. Nella mattinata di ieri, lunedì 1° giugno, il Prefetto Antonio Giaccari ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata proprio a questo delicato e attuale tema.

Al confronto interistituzionale hanno preso parte i massimi esponenti delle Forze dell’Ordine del territorio: il Questore Andrea Lo Iacono, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Simone Martano, il Vice Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza Mario Segreto, e il Comandante dei Vigili del Fuoco di Imperia Gian Carlo Paternò. A rappresentare le istituzioni del Comune di Sanremo erano presenti il Sindaco Alessandro Mager e il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Il Grande.

I fatti del fine settimana e l’intervento coordinato

Il focus principale della seduta si è concentrato sui fenomeni legati alla movida, alla luce di alcuni episodi verificatisi durante lo scorso fine settimana nei principali luoghi di aggregazione sanremesi. In quelle circostanze, come emerso durante il vertice, si è rivelato tempestivo e risolutivo l’intervento delle pattuglie: in alcuni casi è stata garantita una risposta perfettamente coordinata che ha visto l’impiego contestuale di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Le nuove misure: orari, illuminazione e presidi

In vista dell’imminente stagione estiva e del fisiologico incremento delle presenze turistiche, il tavolo ha ribadito la ferma volontà di proseguire nel percorso di prevenzione e presidio del territorio già avviato. L’obiettivo primario è trovare il miglior bilanciamento possibile tra le legittime esigenze degli operatori economici e il diritto alla tranquillità e alla sicurezza dei residenti.

Per raggiungere questo scopo, sono state condivise diverse strategie operative:

Rafforzamento dei presidi: Maggiore presenza delle Forze di Polizia in proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Polizia Locale.

Maggiore presenza delle Forze di Polizia in proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Polizia Locale. Riqualificazione urbana: Intensificazione delle misure di tutela nelle aree cittadine più sensibili, anche attraverso un mirato potenziamento dell’illuminazione pubblica per scoraggiare le criticità.

Intensificazione delle misure di tutela nelle aree cittadine più sensibili, anche attraverso un mirato potenziamento dell’illuminazione pubblica per scoraggiare le criticità. Supporto ai locali: Valutazione del ricorso ad apposito personale a supporto dei gestori degli esercizi pubblici, in sinergia con il Comune.

Valutazione del ricorso ad apposito personale a supporto dei gestori degli esercizi pubblici, in sinergia con il Comune. Regolamentazione degli orari: Su indicazione dei vertici delle Forze di Polizia, è stata condivisa l’esigenza di disciplinare gli orari di apertura dei locali nelle fasce orarie e nei luoghi di maggior affluenza. Una misura pensata per prevenire alla radice possibili “focolai di tensione”.

Su indicazione dei vertici delle Forze di Polizia, è stata condivisa l’esigenza di disciplinare gli orari di apertura dei locali nelle fasce orarie e nei luoghi di maggior affluenza. Una misura pensata per prevenire alla radice possibili “focolai di tensione”. Controlli sulla somministrazione: La Polizia Locale effettuerà verifiche mirate per garantire che la vendita di bevande alcoliche avvenga nel pieno rispetto della legalità e delle regole da parte dei gestori.

Il prossimo incontro del 4 giugno

Il piano d’azione non si ferma qui. Le tematiche affrontate saranno oggetto di un ulteriore, fondamentale tavolo tecnico convocato dal Prefetto di Imperia per il prossimo 4 giugno.

All’incontro prenderanno parte anche le Associazioni rappresentative degli esercizi commerciali che hanno firmato il “Protocollo d’intesa per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine pubblico negli esercizi pubblici”. In questa occasione, la discussione sulle strategie di sicurezza urbana verrà estesa all’intero territorio provinciale, blindando di fatto le misure in vista dell’apertura ufficiale della stagione turistica estiva.