Un fine settimana all’insegna del buonumore, della tradizione e della solidarietà si prepara ad animare la comunità di Diano Marina. La Parrocchia di Diano Marina presenta infatti lo spettacolo “Miracolo in Parrocchia”, una divertente commedia brillante semi-dialettale strutturata in due atti. L’appuntamento, che si svilupperà su due date nel corso del weekend, è fissato presso la Sala Don Piana, situata in Via Lombardi Rossignoli a Diano Marina.

Doppia recita per il weekend

Per consentire a residenti e turisti di assistere alla rappresentazione, la macchina organizzativa parrocchiale ha predisposto due differenti turni di programmazione:

  • Prima serata: sabato 20 giugno alle ore 21.00.
  • Replica pomeridiana: domenica 21 giugno alle ore 16.00.

Cast e interpreti sul palcoscenico

Come illustrato all’interno del manifesto ufficiale dell’evento, denominato locandina Diano.jpg, sul palco si alternerà un nutrito gruppo di personaggi interpretati da attori del panorama locale:

  • Angelina interpretata da Marina F.
  • Bart interpretato da Bart J.
  • Carlin interpretato da Christian M.
  • Celestina interpretata da Donatelia T.
  • Don Luigi interpretato da Franco G.
  • George interpretato da Raffaele P.
  • Giornalista interpretato da Enzo F.
  • Hanna interpretata da Palma Z.
  • Mariuccia interpretata da Michela M.
  • Pietro interpretato da Roberto N.
  • Rosina interpretata da Sandra L.
  • S. Francesco interpretato da Filippo D.

Solidarietà a favore della Parrocchia

L’iniziativa culturale unisce lo svago teatrale a una nobile causa comunitaria. L’accesso alle serate prevede infatti un ingresso a offerta libera. L’intero ricavato ottenuto dalle donazioni del pubblico presente sarà interamente devoluto alla Parrocchia stessa per il sostegno delle proprie attività e strutture.