Un fine settimana all’insegna del buonumore, della tradizione e della solidarietà si prepara ad animare la comunità di Diano Marina. La Parrocchia di Diano Marina presenta infatti lo spettacolo “Miracolo in Parrocchia”, una divertente commedia brillante semi-dialettale strutturata in due atti. L’appuntamento, che si svilupperà su due date nel corso del weekend, è fissato presso la Sala Don Piana, situata in Via Lombardi Rossignoli a Diano Marina.
Doppia recita per il weekend
Per consentire a residenti e turisti di assistere alla rappresentazione, la macchina organizzativa parrocchiale ha predisposto due differenti turni di programmazione:
- Prima serata: sabato 20 giugno alle ore 21.00.
- Replica pomeridiana: domenica 21 giugno alle ore 16.00.
Cast e interpreti sul palcoscenico
Come illustrato all’interno del manifesto ufficiale dell’evento, denominato
locandina Diano.jpg, sul palco si alternerà un nutrito gruppo di personaggi interpretati da attori del panorama locale:
- Angelina interpretata da Marina F.
- Bart interpretato da Bart J.
- Carlin interpretato da Christian M.
- Celestina interpretata da Donatelia T.
- Don Luigi interpretato da Franco G.
- George interpretato da Raffaele P.
- Giornalista interpretato da Enzo F.
- Hanna interpretata da Palma Z.
- Mariuccia interpretata da Michela M.
- Pietro interpretato da Roberto N.
- Rosina interpretata da Sandra L.
- S. Francesco interpretato da Filippo D.
Solidarietà a favore della Parrocchia
L’iniziativa culturale unisce lo svago teatrale a una nobile causa comunitaria. L’accesso alle serate prevede infatti un ingresso a offerta libera. L’intero ricavato ottenuto dalle donazioni del pubblico presente sarà interamente devoluto alla Parrocchia stessa per il sostegno delle proprie attività e strutture.