Il grande giorno si avvicina e Diano Marina si prepara a festeggiare uno dei traguardi infrastrutturali e turistici più attesi di sempre. Il sindaco Cristiano Za Garibaldi ha scelto il suo profilo Facebook personale per pubblicare un video con le primissime immagini della rinnovata e messa in sicurezza “Incompiuta”. Un filmato che fa da preludio all’imminente inaugurazione della Ciclabile “Riviera dei Fiori”.

Si tratta di un passaggio storico per il Ponente Ligure: questo nuovo e spettacolare tracciato rappresenta infatti l’ultimo tratto mancante che andrà a unire l’intera rete ciclabile, creando un percorso ininterrotto di ben 45 chilometri che collegherà Andora fino a Ospedaletti.

Le parole del Sindaco: un traguardo storico

Nel video pubblicato sui social, il primo cittadino non nasconde l’entusiasmo per l’obiettivo raggiunto, frutto di un lungo lavoro sinergico tra enti, correggendo le inevitabili insidie dei cantieri.

I prossimi passi e i ringraziamenti

“Finalmente ci siamo, siamo arrivati all’inaugurazione di questo fantastico tratto della ciclovia Tirrenica, la Riviera dei Fiori – esordisce Za Garibaldi nel filmato –. Siamo estremamente contenti, emozionati e soddisfatti di una realizzazione che ha visto la Regione Liguria, il Comune di Imperia e il Comune di Diano Marina lavorare insieme e ottenere appunto questo risultato. È il sogno di tutti noi da sempre: un collegamento che unisca Diano Marina al resto della provincia, fino a Ospedaletti, attraverso una ciclopedonale panoramica che avrà un appeal unico e che già oggi sta dando dimostrazione di essere un grande volano economico”.

Il percorso è pronto per essere vissuto, ma l’Amministrazione guarda già ai futuri dettagli per impreziosire ulteriormente la passeggiata a picco sul mare:

“Avremo tempo poi, nei mesi a venire, per apporre le giuste migliorie nell’arredo urbano: cestini, panchine, fontanelle, insomma tutto quello che sarà necessario per renderla ancora più accogliente e usufruibile da tutti quanti – precisa il sindaco, prima di rivolgere il suo plauso a chi ha reso possibile l’opera –. Un ringraziamento doveroso va a tutti coloro che hanno lavorato in rete, alle parti politiche, ma soprattutto alle parti tecniche, ai progettisti e alle ditte”.

L’invito per l’inaugurazione del 20 giugno

A chiudere il messaggio affidato ai social è una vera e propria chiamata a raccolta per l’intera comunità, per celebrare insieme il taglio del nastro:

“Questo momento di festa è la festa di tutti quanti, la festa di una grandissima forma di collaborazione unica, direi, che ci vedrà tutti insieme a tagliare un nastro il 20 giugno nella zona della Galeazzi per poter festeggiare la realizzazione di questo grande sogno. Ovviamente siete tutti invitati: associazioni sportive, amanti dell’outdoor, amanti delle passeggiate all’aperto e, ovviamente, gli amanti della bicicletta. Vi aspetto tutti il 20 giugno alla Galeazzi per questa grande inaugurazione”.