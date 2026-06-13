Il borgo della Riviera si prepara a vivere una stagione turistica ricca di appuntamenti. Con un cartellone variegato e trasversale, San Bartolomeo al Mare è pronta ad accogliere visitatori italiani e stranieri offrendo un mix perfetto di divertimento, relax e spensieratezza.

I due grandi appuntamenti della stagione

Il cuore pulsante dell’estate sarà rappresentato dal ritorno tanto atteso di due eventi storici, veri e propri fiori all’occhiello dell’offerta culturale e musicale della cittadina:

Il prestigioso M&T Festival , che taglia quest’anno il traguardo della trentaduesima edizione.

, che taglia quest’anno il traguardo della trentaduesima edizione. Il celebre concorso Rovere d’Oro, giunto alla sua trentaquattresima edizione.

Un programma a 360 gradi: dalla natura ai motori

Oltre ai grandi eventi di punta, il calendario estivo è stato accuratamente pensato per coinvolgere ogni fascia d’età, spaziando tra diverse tipologie di intrattenimento:

Natura e benessere: saranno organizzate rigeneranti “passeggiate del benessere”, perfette per esplorare le bellezze del territorio a passo lento e rilassato.

saranno organizzate rigeneranti “passeggiate del benessere”, perfette per esplorare le bellezze del territorio a passo lento e rilassato. Arte e cultura: il centro cittadino farà da cornice a diverse e suggestive mostre d’arte.

il centro cittadino farà da cornice a diverse e suggestive mostre d’arte. Spazio ai più piccoli: i bambini avranno a disposizione momenti di pura gioia grazie a laboratori creativi con “fiabe da colorare” e divertenti giochi in piazza.

i bambini avranno a disposizione momenti di pura gioia grazie a laboratori creativi con “fiabe da colorare” e divertenti giochi in piazza. Tradizione e gusto: il ritmo dell’estate sarà scandito da tanta musica all’aperto e dalle classiche sagre della tradizione, ideali per far riscoprire a turisti e residenti i sapori autentici della cucina locale.

il ritmo dell’estate sarà scandito da tanta musica all’aperto e dalle classiche sagre della tradizione, ideali per far riscoprire a turisti e residenti i sapori autentici della cucina locale. Spettacolo a quattro ruote: c’è grande attesa per i raduni di auto storiche, pronti a trasformare il lungomare in un affascinante viaggio nel tempo per appassionati e curiosi.

L’impegno per un’accoglienza di qualità

La stesura di questo ricco calendario è il frutto del lavoro sinergico e appassionato tra l’Amministrazione comunale, la Pro Loco e le varie associazioni del territorio.

L’obiettivo condiviso dagli organizzatori è chiaro: trasformare le vacanze di chi sceglie San Bartolomeo al Mare in un’esperienza davvero indimenticabile, garantendo un intrattenimento di qualità all’interno di quell’atmosfera accogliente e festosa tipica della Riviera Ligure.