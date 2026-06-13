Un incontro tra la genialità musicale e l’immensa carità cristiana. In occasione della Festa Patronale di San Luigi Orione 2026, la comunità è invitata a partecipare a un’intensa elevazione spirituale e musicale. Un pomeriggio speciale per scoprire e celebrare il profondo legame che univa due figure storiche e amatissime del nostro territorio: il “santo della carità” Don Orione e il “genio della musica” Lorenzo Perosi.

Dove e quando

L’evento, intitolato “Un’amicizia straordinaria raccontata tra parole e musica”, è in programma per il pomeriggio di sabato 20 giugno 2026, con inizio fissato alle ore 16:00.

La suggestiva cornice che ospiterà l’appuntamento sarà la Cappella della Casa di Riposo “Residenza Pontecurone”, situata in Via Mazzini 24, grazie alla generosa ospitalità e disponibilità della Cooperativa Sirius Social Care. L’ingresso per assistere all’incontro è completamente libero.

Il programma: narrazione e spartiti inediti

Il pubblico sarà guidato in un vero e proprio viaggio narrativo e culturale, impreziosito da un momento di eccezionale rilevanza artistica: durante l’incontro, infatti, verranno eseguiti alcuni brani musicali inediti, composti originariamente proprio dal maestro Perosi come dono per l’amico Don Orione.

A scandire i momenti di questo speciale omaggio saranno tre interventi mirati:

Roberto Michele Baldo approfondirà la figura del compositore con la relazione “Perosi, il genio della musica”.

approfondirà la figura del compositore con la relazione “Perosi, il genio della musica”. Don Flavio Peloso illustrerà il profilo del Santo fondatore attraverso l’intervento “Don Orione, la musica della carità”.

illustrerà il profilo del Santo fondatore attraverso l’intervento “Don Orione, la musica della carità”. Il Coro San Luigi Orione di Pontecurone, sotto l’attenta direzione del M° Gian Maria Franzin, si esibirà nel momento centrale intitolato “L’amicizia in musiche e parole”.

Organizzazione e il nuovo libro in presentazione

La manifestazione è stata ideata e presentata dall’Associazione Culturale “Il paese di Don Orione APS”, godendo inoltre del patrocinio ufficiale del Comune di Pontecurone.

A margine dell’evento musicale e narrativo, per chi desiderasse approfondire ulteriormente questa straordinaria pagina di storia locale e universale, sarà messo a disposizione il nuovo libro curato da Flavio Peloso, dal titolo “Don Orione e il maestro Lorenzo Perosi. Storia d’amicizia e di fede” (Edizioni Rubbettino, 2026, 320 pagine).