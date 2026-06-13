Un incontro tra la genialità musicale e l’immensa carità cristiana. In occasione della Festa Patronale di San Luigi Orione 2026, la comunità è invitata a partecipare a un’intensa elevazione spirituale e musicale. Un pomeriggio speciale per scoprire e celebrare il profondo legame che univa due figure storiche e amatissime del nostro territorio: il “santo della carità” Don Orione e il “genio della musica” Lorenzo Perosi.
Dove e quando
L’evento, intitolato “Un’amicizia straordinaria raccontata tra parole e musica”, è in programma per il pomeriggio di sabato 20 giugno 2026, con inizio fissato alle ore 16:00.
La suggestiva cornice che ospiterà l’appuntamento sarà la Cappella della Casa di Riposo “Residenza Pontecurone”, situata in Via Mazzini 24, grazie alla generosa ospitalità e disponibilità della Cooperativa Sirius Social Care. L’ingresso per assistere all’incontro è completamente libero.
Il programma: narrazione e spartiti inediti
Il pubblico sarà guidato in un vero e proprio viaggio narrativo e culturale, impreziosito da un momento di eccezionale rilevanza artistica: durante l’incontro, infatti, verranno eseguiti alcuni brani musicali inediti, composti originariamente proprio dal maestro Perosi come dono per l’amico Don Orione.
A scandire i momenti di questo speciale omaggio saranno tre interventi mirati:
- Roberto Michele Baldo approfondirà la figura del compositore con la relazione “Perosi, il genio della musica”.
- Don Flavio Peloso illustrerà il profilo del Santo fondatore attraverso l’intervento “Don Orione, la musica della carità”.
- Il Coro San Luigi Orione di Pontecurone, sotto l’attenta direzione del M° Gian Maria Franzin, si esibirà nel momento centrale intitolato “L’amicizia in musiche e parole”.
Organizzazione e il nuovo libro in presentazione
La manifestazione è stata ideata e presentata dall’Associazione Culturale “Il paese di Don Orione APS”, godendo inoltre del patrocinio ufficiale del Comune di Pontecurone.
A margine dell’evento musicale e narrativo, per chi desiderasse approfondire ulteriormente questa straordinaria pagina di storia locale e universale, sarà messo a disposizione il nuovo libro curato da Flavio Peloso, dal titolo “Don Orione e il maestro Lorenzo Perosi. Storia d’amicizia e di fede” (Edizioni Rubbettino, 2026, 320 pagine).