L’Amministrazione comunale interviene con decisione per garantire una maggiore sicurezza sulle strade cittadine, con particolare attenzione al nuovo attraversamento della pista ciclabile. Il Comando di Polizia Locale ha approvato l’installazione di limitatori di velocità e nuovi cartelli in diverse vie nevralgiche del centro.

La sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti torna prepotentemente al centro dell’agenda amministrativa a Diano Marina. A seguito di una serie di attenti sopralluoghi mirati, resisi necessari dopo le recenti modifiche alla viabilità introdotte per consentire l’inclusione dell’attraversamento della pista ciclabile, l’ente ha deciso di intervenire concretamente per regolamentare la velocità dei veicoli in transito.

L’obiettivo primario e assoluto è quello di accrescere sensibilmente il senso di sicurezza sulle strade urbane. Per questo motivo, il Comandante della Polizia Locale, Gabriele Degl’Innocenti, ha firmato un’apposita determinazione (la numero 566 del 29 maggio 2026) che dà il via libera ufficiale all’installazione di una rete di dossi rallentatori omologati e alla fondamentale integrazione della segnaletica verticale.

La mappa degli interventi nel cuore della città

L’operazione di messa in sicurezza coinvolgerà diverse arterie cittadine dove la convivenza tra mobilità dolce e traffico a motore richiede maggiore prudenza. Nello specifico, i nuovi dispositivi per limitare la velocità e i relativi cartelli stradali verranno posizionati lungo:

Via Viale (con due specifici interventi).

Via Da Vinci.

Via Bormani.

Via Colombo (con due specifici interventi).

I lavori, che prevedono la fornitura e la posa in opera a regola d’arte dei dossi, oltre all’installazione della cartellonistica comprensiva di pali e sostegni, sono stati affidati a un’azienda specializzata del settore, la Euro Segnal Srl.

Un passo importante da parte dell’Amministrazione e del Comando di Polizia Locale per garantire a tutti i cittadini una viabilità più serena, tutelando al contempo chi sceglie di muoversi in bicicletta lungo le nuove direttrici dedicate.