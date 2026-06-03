Sabato 30 Maggio 2026, l’Étoile Jacopo Bellussi, in coppia con la Prima Ballerina de Le Ballets de Montecarlo, Romina Contreras, hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente al Teatro Municipale di Casale Monferrato, giunto dall’italia e dall’estero, per assistere allo spettacolo che ospitava Stelle di prima grandezza provenienti dall’Opéra di Parigi: Claire Tesseyere e Lorenzo Lelli, Sara Renda già Étoile dell’Opéra di Bordeaux, e già Premio DanzArenzanoArte, in coppia con Martin Nudo del Finnish National Ballet, Federico Ievoli e Aya Okomura del Balletto del Teatro Nazionale di Praga.

Il prestigioso evento ha celebrato la terza edizione del Premio Monferrato DanzArte, assegnato al danzatore italiano Jacopo Bellussi, Primo Ballerino del Balletto di Amburgo, Étoile del Ballet du Capitole di Tolosa, e oggi, Primo Ballerino a Les Ballets de Montecarlo.

Jacopo Bellussi che ha danzato con Romina Contreras, straordinaria per tecnica, linee sinuose ed eleganti e intensa interpretazione, ha vibrato magistralmente per qualità tecniche, stilistiche e interpretative, emozionando la platea delle “Colline in Movimento 2026” in un pas de deux dal Balletto “La Belle”, a firma del coreografo francese Jean Christophe Maillot, direttore della celebre compagnia Monegasca, Le Ballets de Montecarlo.

Il danzatore italiano ha poi ripercorso le fasi salienti della sua formazione e carriera, insieme Maria Luisa Buzzi, eccellenza e cultrice di danza e balletto, direttore responsabile del magazine Danza&Danza e al Direttore Artistico del Premio Monferrato DanzArte Patrizia Campassi, raccontandosi sia come uomo che come artista.

Patrizia Campassi che ha sottolineato nella motivazione del Premio, quanto Jacopo stia testimoniando attraverso l’arte della danza ” … un autentico impegno verso la condivisione, l’inclusione e la cultura”, ha inoltre sottolineato” la sua innata eleganza, forza interpretativa e profonda intensità artistica, oltre alle indubbie qualità tecniche che fanno di lui uno dei meravigliosi protagonisti della danza internazionale…”.

L’ evento promosso dal Comune di Fubine Monferrato, dall’Associazione Culturale Artesuoni, in partnership con il Comune di Casale Monferrato, con il sostegno della Fondazione CRAL, il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Alessandria, e con il contributo di Energica S.R.L. società di energia elettrica e gas del Monferrato, Mecal storica azienda fubinese, LaRomi consulenti immobiliari, Buzzi Unicem, Krumiri Rossi e di altri sponsor privati, che confermano il valore del dialogo tra arte e territorio.

Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio,presente in sala, ha salutato il pubblico, elogiando l’alto livello della proposta culturale ed artistica del Monferrato DanzArte, e tutti gli artisti presenti. Insieme al Direttore Artistico Patrizia Campassi e al Sindaco di Fubine Lino Pettazzi, ha poi consegnato il Premio Monferrato DanzArte Terza Edizione all’Étoile Jacopo Bellussi.

Il pubblico incantato da un programma ricco e molto vario, dal punto di vista della grande tradizione del Balletto Classico-accademico, ha sostenuto ed applaudito a più riprese gli stupendi danzatori, impegnati a proporre coreografie originali, create appositamente per l’evento, come “Quelques petits rien” sulla musica di Gioacchino Rossini, utilizzata per esplorare le dinamiche di coppia, a firma di Sophie Sarrote, e di alcuni passi a due dedicati a linguaggi più neoclassici e contemporanei come il “Tango” su musica di Astor Piazzolla danzato dalla stupenda ballerina Sara Renda insieme al versatile Martin Nudo, e al passo a due “Violin Concerto” su musica di Ezio Bosso per la coreografia di Marcello Algeri.

Questa coreografia è stata interpretata dai giovani vincitori delle Borse di Studio “Semi d’Arte “ Victoria Collier e Daniel Chernyavskiy, molto apprezzati per le loro caratteristiche tecniche e di grande forza interpretativa.

“…Un Palcoscenico culturalmente vivo che ha saputo unire eleganza, forza, bellezza, rigore tecnico, stilistico e innovazione, regalando al numeroso pubblico presente, la magia dei grandi spettacoli… “ ha ribadito Patrizia Campassi.

Domenica 31 Maggio sempre presso Il Teatro Municipale di Casale Monferrato, giovani giunti da diverse regioni, oltre che dal Piemonte, hanno preso parte alla Rassegna “LA PASSIONE DI ESSERE ALTRO”, ideata da Patrizia Campassi, con la collaborazione artistico-organizzativa del Collettivo Smoll APS diretto da Luca Filoscia, Radic’Arte APS – Azioni Danzate per la Comunità, diretta da Chiara Borghini.

L’evento ha accolto, oltre alla rassegna, anche un workshop di danza contemporanea tenuto da Michele Merola Direttore della MM Contemporary Dance Company e dell’Agora Coaching Projet , che ha portato in scena la sua lezione seguita da un numeroso gruppo di allievi aspiranti ballerini, che successivamente hanno ricevuto oltre agli attestai di partecipazione, anche durante la serata di spettacolo, borse di studio , menzioni e partecipazioni a workshop, da una commissione di esperti del settore.

Tre di loro si sono anche aggiudicati il primo trofeo della prima edizione della Rassegna inserita nella programmazione del Monferrato DanzArte 2026.

Per la sezione allievi, hanno ricevuto il riconoscimento, Ambra Masoero, e Benedetta Rinaldi, entrambe di 14 anni, scelte dal Maestro Michele Merola per le loro qualità e potenzialità, mentre per la sezione giovani autori, Madhav Davide Valmiki, già vincitore quest’anno del Premio Libera Connessione, insieme ad altri tre giovani artisti, che si è distinto per qualità tecnica e originalità della sua proposta coreografica.

Colline in Movimento con Monferrato DanzArte ci porteranno a Fubine Monferrato il 14 Giugno per assistere al concerto della Junior Classica, e del ViVAL Coro, in collaborazione con il Conservatorio Statale Antonio Vivaldi di Alessandria, ospitato nella Chiesa Santa Maria Assunta alle ore 17.