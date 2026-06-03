Nella mattinata del 20 maggio 2026 le classi 2^AS, 3^AS, 3^BS del Liceo delle Scienze applicate e la 3^AA del Corso Chimica Materiali e Biotecnologie hanno animato l’incontro conclusivo del progetto “Facciamo la differenza 2.0: Cittadini responsabili per un ambiente sostenibile” realizzato con la collaborazione dell’ente Gestione Ambiente, in particolare con la responsabile della comunicazione, la dott.ssa Francesca Danieli.

Il progetto interdisciplinare si è presentato già alla partenza ampio e articolato e ha visto nel corso della sua realizzazione vari momenti formativi; tra questi la visita alla piattaforma di valorizzazione dei rifiuti di SRT in strada per Castelnuovo, gli interventi formativi durante l’Assemblea di istituto avvenuta in aprile e la lezione sull’inquinamento prodotto dalla Fast Fashion tenuta dalla prof.ssa Michela Contegni nella giornata dell’evento finale.

L’attività ha impegnato le classi durante tutto il secondo periodo scolastico nell’analisi e nell’approfondimento della raccolta differenziata e di tutte le realtà che gravitano attorno a questo argomento. Si è conclusa con la realizzazione di un opuscolo cartaceo e digitale dal titolo: “Stai chill, Differenzia” che racchiude tutte le esperienze realizzate all’interno di ogni classe.

La classe 3^BS del liceo delle Scienze Applicate è stata attivamente coinvolta in un progetto di analisi statistica incentrato sulla raccolta e sull’elaborazione dei dati. Matilda Protto della classe commenta:”Il nostro lavoro è iniziato con la creazione di questionari mirati, che abbiamo distribuito per raccogliere le risposte di un campione di studenti. Questa prima fase di indagine sul campo ci ha permesso di comprendere l’importanza della formulazione dei quesiti e della precisione nella ricezione delle risposte. In un secondo momento abbiamo catalogato i dati e li abbiamo tradotti in evidenze visive, realizzando grafici a torta e diagrammi statistici per rendere i risultati immediatamente e facilmente leggibili. L’esperienza è stata valutata molto positivamente dall’intero gruppo classe. Abbiamo apprezzato in particolar modo l’approccio laboratoriale, che ha trasformato la teoria matematica in uno strumento pratico e applicato alla realtà. A livello individuale, questa esperienza ha sviluppato in noi una maggiore precisione e senso critico nel valutare i dati. Come collettivo, invece, collaborare a questo lavoro ha rafforzato la nostra coesione, dimostrando che l’organizzazione e il gioco di squadra sono fondamentali per raggiungere un obiettivo comune.”

La classe 2^AS ha curato la comunicazione per una raccolta differenziata efficace, formulando delle linee guida, istruzioni chiare e immediate che aiutino tutta la comunità scolastica a ridurre gli errori più comuni e a promuovere comportamenti più consapevoli e responsabili. Martina Migliore della classe racconta: “Siamo stati coinvolti in un percorso incentrato sulle regole da seguire per una corretta raccolta differenziata. Durante la realizzazione del progetto ci siamo divisi più volte in gruppi di lavoro, analizzando da vicino l’impatto ambientale dei rifiuti quotidiani e il loro destino. Il momento più significativo del nostro percorso è stato sicuramente la visita alla piattaforma SRT di Tortona. Attraverso questa visita, abbiamo potuto comprendere concretamente dove finiscono i nostri rifiuti e come funziona l’intera filiera del recupero. Questa attività ci ha regalato una nuova consapevolezza insegnandoci che ogni piccolo gesto quotidiano conta. Per trasmettere questo messaggio, la classe, inoltre, si impegnerà in attività peer-to-peer per sensibilizzare e fornire le conoscenze adeguate agli altri studenti della scuola, sperando di lasciare una maggiore responsabilità a molti altri studenti”.

La classe 3^AS ha realizzato la nuova cartellonistica da affiggere vicino ai bidoni, nelle isole di raccolta all’interno dell’Istituto, per dare immediata comunicazione a tutti gli studenti attraverso un attento studio grafico dei colori e delle immagini al fine di dare una efficace ed immediata percezione del comportamento corretto nella differenziazione.

La classe 3^AA si è occupata dei rifiuti dal punto di vista chimico, analizzando i materiali che possono avere una seconda vita nel loro percorso post-raccolta differenziata. Si sono osservati anche i vantaggi in fatto di energia e sostenibilità nel momento in cui la raccolta e la loro fase di riciclo va a buon fine. Infine si sono analizzati, in rapporto all’inquinamento prodotto, le loro possibili destinazioni. A proposito di questo Sara Zanella della classe, osserva: “Partecipare al progetto, che ha visto il coinvolgimento e il confronto tra vari gruppi di diverse classi, è stata un’esperienza formativa davvero stimolante. Il nostro gruppo si è concentrato nello specifico sull’analisi dei processi di riciclo di carta e plastica, studiandone le fasi tecniche e le possibilità di riutilizzo dei materiali. Sviluppare il lavoro ci ha aiutato a riflettere in prima persona su quanta tecnologia e impegno ci siano dietro la sostenibilità e vedere i progetti realizzati dagli altri ragazzi ci ha offerto una panoramica ancora più ampia e interessante. Questa esperienza ci ha permesso di comprendere concretamente l’importanza dell’economia circolare. A livello individuale, il progetto ci ha reso molto più consapevoli e responsabili nei piccoli gesti quotidiani della raccolta differenziata. Come classe, invece, l’attività ha stimolato un bellissimo confronto e spirito di collaborazione, unendoci nel comune obiettivo di promuovere e valorizzare la tutela dell’ambiente all’interno della nostra scuola”.

La docente Referente del progetto, Prof.ssa Sara Porta, conclude con un ringraziamento a tutte e tutti coloro che lo hanno reso possibile: “Desidero ringraziarvi sinceramente per l’entusiasmo con cui vi siete impegnati nelle attività proposte e per il contributo significativo che ciascuno di voi ha dato alla realizzazione del progetto. In queste settimane voi studenti avete dimostrato impegno, serietà e spirito di collaborazione. La presentazione dei risultati davanti ai vostri compagni è stata efficace e ben curata: un ottimo lavoro di squadra di cui potete essere orgogliosi! Un grande ringraziamento va alle professoresse Maria Angelica Genovese, Maria Ines Ruvolato e Marta Zanella per la disponibilità, la collaborazione costante in tutte le fasi del percorso e il prezioso supporto fornito. Il nostro progetto, però, non si conclude qui: il prossimo anno scolastico proseguiremo nell’opera di divulgazione peer to peer e nel consolidamento delle buone pratiche. Sarà un’ulteriore occasione per valorizzare quanto avete costruito.”

Martina Migliore 2^AS e Matilde Protto 3^BS Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

Sara Zanella 3^AA Chimica dei Materiali Biotecnologie