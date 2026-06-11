Prende ufficialmente il via stasera, giovedì 11 giugno, il cartellone dell’estate 2026 a Tortona. Gli eventi animeranno principalmente due luoghi della città: il Cortile dell’Annunziata situato in via Montemerlo e l’area verde “La Lucciola” in via Galileo Galilei. La rassegna gode del patrocinio della Regione Piemonte e del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L’ingresso agli eventi del Cortile dell’Annunziata è gratuito fino a esaurimento posti, salvo dove diversamente indicato nel programma.

Il calendario al Cortile dell’Annunziata

Il ricco cartellone di appuntamenti previsti nel Cortile dell’Annunziata si apre questa sera e proseguirà per i mesi di giugno e luglio:

Giovedì 11 giugno, ore 21:00: L’apertura è affidata all’incontro “Genitori in ansia: trasformare le sfide in opportunità” con lo psicopedagogista dell’adolescenza Stefano Rossi. L’evento è a cura della Fondazione Nala, nell’ambito del progetto “Nascere mamma”.

L’apertura è affidata all’incontro “Genitori in ansia: trasformare le sfide in opportunità” con lo psicopedagogista dell’adolescenza Stefano Rossi. L’evento è a cura della Fondazione Nala, nell’ambito del progetto “Nascere mamma”. Martedì 16 giugno, ore 21:00: Spazio alla musica con “Tortona Blues: Mandolin’ Brothers”, serata organizzata in collaborazione con l’Associazione La Fenice (ingresso a offerta).

Spazio alla musica con “Tortona Blues: Mandolin’ Brothers”, serata organizzata in collaborazione con l’Associazione La Fenice (ingresso a offerta). Venerdì 19 giugno, ore 21:15: Andrà in scena il saggio musicale degli allievi delle Officine musicali Paolo Perduca.

Andrà in scena il saggio musicale degli allievi delle Officine musicali Paolo Perduca. Sabato 20 giugno, ore 21:15: Appuntamento con “Battiti – L’energia degli elementi”, evento a cura di Freesound – Accademia Perosi. Il costo dell’ingresso è di 10 euro. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Civico dal martedì al venerdì (ore 16:00-19:00), oppure chiamando il numero 0131-864488.

Appuntamento con “Battiti – L’energia degli elementi”, evento a cura di Freesound – Accademia Perosi. Il costo dell’ingresso è di 10 euro. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Civico dal martedì al venerdì (ore 16:00-19:00), oppure chiamando il numero 0131-864488. Mercoledì 24 giugno, ore 21:15: Verrà proiettato il documentario “Tra natura e quota. Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane”, alla presenza dello stesso Giovanni Storti. L’iniziativa è curata dal CAI – Sezione di Tortona con la collaborazione di “Voci dei Boschi” (ingresso a offerta).

Verrà proiettato il documentario “Tra natura e quota. Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane”, alla presenza dello stesso Giovanni Storti. L’iniziativa è curata dal CAI – Sezione di Tortona con la collaborazione di “Voci dei Boschi” (ingresso a offerta). Giovedì 25 giugno, ore 21:00: Secondo e atteso appuntamento con “Tortona Blues”, questa volta in compagnia degli Hot Club Cafè, sempre in collaborazione con l’Associazione La Fenice (ingresso a offerta).

Secondo e atteso appuntamento con “Tortona Blues”, questa volta in compagnia degli Hot Club Cafè, sempre in collaborazione con l’Associazione La Fenice (ingresso a offerta). Giovedì 9 luglio, ore 21:15: Si terrà il “TDK in concerto”, un evento di beneficenza a favore dell’Associazione Pandora Tortona (ingresso a offerta).

Si terrà il “TDK in concerto”, un evento di beneficenza a favore dell’Associazione Pandora Tortona (ingresso a offerta). Sabato 25 luglio, ore 21:15: Chiuderà la programmazione del mese il concerto benefico della Freesound Band, organizzato a favore dell’Associazione Matteo25 (ingresso a offerta).

Le “Serate Danzanti” a ingresso gratuito

Parallelamente agli eventi dell’Annunziata, prenderà il via anche il ciclo delle “Serate Danzanti”, il cui ingresso sarà interamente gratuito per i partecipanti. La programmazione prevede i seguenti appuntamenti:

Graziella Group: Si esibirà presso il Parco La Lucciola alle ore 21:00 nelle giornate di giovedì 11 giugno, mercoledì 29 luglio e giovedì 3 settembre.

Si esibirà presso il Parco La Lucciola alle ore 21:00 nelle giornate di giovedì 11 giugno, mercoledì 29 luglio e giovedì 3 settembre. Lillo Baroni: Proporrà tre serate musicali, tutte con inizio previsto per le ore 21:00. Suonerà al Parco La Lucciola venerdì 19 giugno e venerdì 11 settembre, mentre si esibirà all’Area Matteotti nella serata di venerdì 10 luglio.