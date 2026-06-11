Prende ufficialmente il via stasera, giovedì 11 giugno, il cartellone dell’estate 2026 a Tortona. Gli eventi animeranno principalmente due luoghi della città: il Cortile dell’Annunziata situato in via Montemerlo e l’area verde “La Lucciola” in via Galileo Galilei. La rassegna gode del patrocinio della Regione Piemonte e del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L’ingresso agli eventi del Cortile dell’Annunziata è gratuito fino a esaurimento posti, salvo dove diversamente indicato nel programma.
Il calendario al Cortile dell’Annunziata
Il ricco cartellone di appuntamenti previsti nel Cortile dell’Annunziata si apre questa sera e proseguirà per i mesi di giugno e luglio:
- Giovedì 11 giugno, ore 21:00: L’apertura è affidata all’incontro “Genitori in ansia: trasformare le sfide in opportunità” con lo psicopedagogista dell’adolescenza Stefano Rossi. L’evento è a cura della Fondazione Nala, nell’ambito del progetto “Nascere mamma”.
- Martedì 16 giugno, ore 21:00: Spazio alla musica con “Tortona Blues: Mandolin’ Brothers”, serata organizzata in collaborazione con l’Associazione La Fenice (ingresso a offerta).
- Venerdì 19 giugno, ore 21:15: Andrà in scena il saggio musicale degli allievi delle Officine musicali Paolo Perduca.
- Sabato 20 giugno, ore 21:15: Appuntamento con “Battiti – L’energia degli elementi”, evento a cura di Freesound – Accademia Perosi. Il costo dell’ingresso è di 10 euro. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Civico dal martedì al venerdì (ore 16:00-19:00), oppure chiamando il numero 0131-864488.
- Mercoledì 24 giugno, ore 21:15: Verrà proiettato il documentario “Tra natura e quota. Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane”, alla presenza dello stesso Giovanni Storti. L’iniziativa è curata dal CAI – Sezione di Tortona con la collaborazione di “Voci dei Boschi” (ingresso a offerta).
- Giovedì 25 giugno, ore 21:00: Secondo e atteso appuntamento con “Tortona Blues”, questa volta in compagnia degli Hot Club Cafè, sempre in collaborazione con l’Associazione La Fenice (ingresso a offerta).
- Giovedì 9 luglio, ore 21:15: Si terrà il “TDK in concerto”, un evento di beneficenza a favore dell’Associazione Pandora Tortona (ingresso a offerta).
- Sabato 25 luglio, ore 21:15: Chiuderà la programmazione del mese il concerto benefico della Freesound Band, organizzato a favore dell’Associazione Matteo25 (ingresso a offerta).
Le “Serate Danzanti” a ingresso gratuito
Parallelamente agli eventi dell’Annunziata, prenderà il via anche il ciclo delle “Serate Danzanti”, il cui ingresso sarà interamente gratuito per i partecipanti. La programmazione prevede i seguenti appuntamenti:
- Graziella Group: Si esibirà presso il Parco La Lucciola alle ore 21:00 nelle giornate di giovedì 11 giugno, mercoledì 29 luglio e giovedì 3 settembre.
- Lillo Baroni: Proporrà tre serate musicali, tutte con inizio previsto per le ore 21:00. Suonerà al Parco La Lucciola venerdì 19 giugno e venerdì 11 settembre, mentre si esibirà all’Area Matteotti nella serata di venerdì 10 luglio.