Venezia si inchina al genio musicale di Tortona. La prestigiosa Stagione Sinfonica 2026-2027 del Teatro La Fenice, in programma dal 28 novembre 2026 al 31 ottobre 2027, si aprirà nel nome di Lorenzo Perosi. Un grande capolavoro dell’illustre compositore tortonese è stato infatti scelto per il concerto inaugurale, a testimonianza di un’immensa notorietà internazionale che è anche il frutto del grande lavoro di riscoperta portato avanti a Tortona dal Perosi Festival e dal suo Direttore Artistico, Don Paolo Padrini.

L’inaugurazione della Stagione Sinfonica a Venezia

Il cartellone veneziano, che ospiterà direttori tra i più celebri a livello internazionale, attesi ritorni e interessanti debutti, vedrà la sua apertura affidata alla bacchetta del Maestro Riccardo Frizza.

Proprio durante l’attesissimo concerto inaugurale, i riflettori della sala grande del Teatro La Fenice si accenderanno sull’opera del genio tortonese:

Verrà eseguito “Il giudizio universale” , il celebre oratorio per soli, coro e orchestra firmato da Lorenzo Perosi.

, il celebre oratorio per soli, coro e orchestra firmato da Lorenzo Perosi. L’opera di Perosi seguirà, nella stessa serata, un omaggio a Giuseppe Sinopoli (nell’ottantesimo anniversario della nascita e a venticinque anni dalla scomparsa) con l’esecuzione dell’Hommage à Costanzo Porta.

L’orgoglio di Tortona e il successo del Perosi Festival

La scelta di un tempio assoluto della musica mondiale come La Fenice certifica, ancora una volta, l’immensa statura artistica e spirituale del compositore tortonese. Un traguardo straordinario che riempie di legittimo orgoglio l’intera città di Tortona, le cui eccellenze continuano ad affascinare le platee più esigenti e prestigiose del mondo.

Questa forte risonanza e la rinnovata attenzione verso il repertorio del Maestro, tuttavia, non arrivano per caso. L’inaugurazione della stagione veneziana è il naturale coronamento di un lavoro incessante svolto sul territorio:

Il Perosi Festival: La rassegna tortonese si è imposta negli anni come un polo culturale di assoluta eccellenza, fondamentale per promuovere, tutelare e diffondere l’opera del compositore a livello nazionale e internazionale.

La rassegna tortonese si è imposta negli anni come un polo culturale di assoluta eccellenza, fondamentale per promuovere, tutelare e diffondere l’opera del compositore a livello nazionale e internazionale. La Direzione Artistica: Il merito di questa grande notorietà ritrovata è indissolubilmente legato all’impegno e alla visione del Direttore Artistico del Festival, Don Paolo Padrini. Grazie alla sua competenza e alla sua instancabile dedizione, la figura del Maestro Lorenzo Perosi ha ritrovato il posto d’onore che gli spetta nell’Olimpo della grande musica classica, trasformando la memoria storica in un patrimonio vivo, celebrato e apprezzato in tutto il mondo.

Un grazie doveroso va a coloro che Finanziano il “Perosi festival” cioè le Fondazioni Cassa di Risparmio di Tortona, Alessandria e Torino.