È stata presentata ufficialmente presso la Provincia di Alessandria la Festa Patronale di San Luigi Orione, che animerà il comune di Pontecurone dal 19 al 23 giugno 2026. L’atteso evento, che unisce fede, cultura, musica e tradizione, è stato illustrato nel dettaglio dal Sindaco D’Amico, dagli Assessori Mazza e Mogni e dal Presidente della Pro Loco Pertica.

La manifestazione rappresenta un momento fondamentale di aggregazione per la comunità e un’importante occasione di promozione del territorio. L’iniziativa, proprio per la sua rilevanza, gode del patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e della Provincia di Alessandria.

Il programma delle giornate

Gli organizzatori hanno predisposto un calendario ricco di appuntamenti, capace di spaziare dai momenti religiosi all’intrattenimento musicale e gastronomico. Di seguito il programma in sintesi:

Venerdì 19 giugno: La kermesse prenderà il via con la Camminata dedicata a Don Orione. Seguiranno l’apertura del Pizza Festival e l’intrattenimento musicale con il concerto del Festival Bar.

La kermesse prenderà il via con la Camminata dedicata a Don Orione. Seguiranno l’apertura del Pizza Festival e l’intrattenimento musicale con il concerto del Festival Bar. Sabato 20 giugno: La giornata sarà caratterizzata dalla presenza di bancarelle e da un’esposizione di auto. Il programma culturale e ricreativo proporrà il concerto “Don Orione e Lorenzo Perosi”, la proiezione del docufilm Il sogno di Giona e si concluderà con il dj set serale a cura di Francesco Fontes.

La giornata sarà caratterizzata dalla presenza di bancarelle e da un’esposizione di auto. Il programma culturale e ricreativo proporrà il concerto “Don Orione e Lorenzo Perosi”, la proiezione del docufilm Il sogno di Giona e si concluderà con il dj set serale a cura di Francesco Fontes. Domenica 21 giugno: Spazio all’arte e alla storia con l’inaugurazione della mostra fotografica “Istantanee da Ponte” e le visite alla Casa di Don Orione. La giornata proseguirà con uno spettacolo di danza, il concerto del Conservatorio Vivaldi e l’esibizione live della G.T.B. Band.

Spazio all’arte e alla storia con l’inaugurazione della mostra fotografica “Istantanee da Ponte” e le visite alla Casa di Don Orione. La giornata proseguirà con uno spettacolo di danza, il concerto del Conservatorio Vivaldi e l’esibizione live della G.T.B. Band. Lunedì 22 giugno: Protagonista il buon cibo con la serata gastronomica che vedrà servire il Gnocco Fritto preparato dalla Pro Loco. A seguire, appuntamento musicale con il concerto di Nico & Franz.

Protagonista il buon cibo con la serata gastronomica che vedrà servire il Gnocco Fritto preparato dalla Pro Loco. A seguire, appuntamento musicale con il concerto di Nico & Franz. Martedì 23 giugno: La chiusura della manifestazione sarà affidata al momento religioso con la Santa Messa presieduta da Don Giovanni Carollo presso il Monumento a Don Orione. Concluderà l’evento la premiazione della mostra fotografica.