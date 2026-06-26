La 46ª edizione della Festa di San Giovanni – Ineja 2026 prosegue con successo, celebrando oggi, venerdì 26 giugno, l’ottava giornata di programmazione. La manifestazione, organizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi in collaborazione con la Città di Imperia e il C.I.V. NuovOneglia, continua ad attirare migliaia di visitatori presso il porto di Oneglia.
Sport e benessere: la Zucchetta di San Giovanni
Protagonista assoluta di oggi sarà la Zucchetta di San Giovanni, corsa podistica non competitiva organizzata dal Club Marathon Imperia.
- La partenza è prevista per oggi alle ore 18:30 da Calata G.B. Cuneo (davanti alla Banchina Aicardi), con arrivo in Largo Terrizzano.
- Sono previste due prove: una da 8 chilometri e una “Family Run” da 5 chilometri aperta a tutti.
- Le premiazioni si terranno alle ore 20:30, con riconoscimenti per i primi cinque classificati assoluti, le prime cinque donne della prova da 8 km e premi a sorteggio.
Cultura, mostre e appuntamenti
A partire dalle ore 17:00 aprirà MercantIneja, la mostra mercato con oltre trenta espositori di prodotti artigianali, enogastronomici e articoli per la casa. Dalle 18:30 saranno attivi anche l’Info Point, l’Area Bimbi e il presidio della Croce Rossa. Il programma culturale include diverse mostre:
- Tenda della Cultura: prosegue la mostra storica “Scagno 1930” dedicata all’industria olearia.
- Tenda delle Esposizioni: ospita la mostra fotografica “Ineja. Uno sguardo d’autore” di Marco “Fish” Pesce, le opere di Plop e il plastico della Basilica di San Giovanni realizzato da Gerardo Aucelli.
Gastronomia e spettacoli serali
Il servizio gastronomico di Ineja Food prenderà il via dalle 19:30, proponendo le classiche specialità della tradizione, tra cui stoccafisso all’onegliese, trofie al pesto e il “piatto del giorno”, il Branda.
- Ore 19:30: Inizio di Radio Ineja con DJ Tex.
- Ore 20:00: Esibizione di ballo liscio e danze standard con lo Studio Danze Imperia.
- Ore 21:00: Serata danzante con l’orchestra Cristian e la Luna Nueva, che tornerà sul palco dopo un intervallo coreografico dello Studio Danze Imperia previsto per le ore 22:15.
Anteprima: sabato 27 giugno
Il Comitato ricorda che domani si terrà la Festa delle Marinerie Imperiesi, con il 2° Raduno di pesca dalla barca. Il pescato verrà donato alle ore 12:00 agli assistiti della Società di San Vincenzo de’ Paoli, mentre alle 19:00 si terranno le premiazioni sul palco della festa, seguite dalla cena conclusiva alle ore 20:00.