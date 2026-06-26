Si è svolta ieri, presso la caserma “Carlo Blengio” di Alessandria, la cerimonia ufficiale per il 252° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. L’evento, tenutosi alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, ha rappresentato un momento solenne per celebrare il servizio reso dalle Fiamme Gialle a tutela del bilancio pubblico e delle libertà economiche.

Un impegno costante contro l’illegalità

Nel corso della cerimonia, il Comandante Provinciale, Col. Antonio Gorgoglione, ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, evidenziando lo sforzo profuso dal Corpo. Durante l’evento sono state inoltre consegnate ricompense ai militari distintisi in servizio e pergamene al personale in congedo.

L’attività operativa svolta dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2026 ha prodotto risultati significativi:

Contrasto all’evasione: Sono stati eseguiti oltre 5.742 interventi e 487 indagini. Sono stati denunciati 110 soggetti per reati tributari e sequestrati beni per circa 9,6 milioni di euro. Sono stati inoltre individuati 67 evasori totali e 605 lavoratori “in nero” o irregolari.

Sono stati eseguiti oltre 5.742 interventi e 487 indagini. Sono stati denunciati 110 soggetti per reati tributari e sequestrati beni per circa 9,6 milioni di euro. Sono stati inoltre individuati 67 evasori totali e 605 lavoratori “in nero” o irregolari. Tutela della spesa pubblica: Il Corpo ha condotto 636 interventi, con un focus prioritario sui progetti finanziati dal PNRR, verificando oltre 43 milioni di euro di contributi. Le indagini in questo ambito hanno portato alla denuncia di 64 persone e all’accertamento di danni erariali per oltre 2 milioni di euro.

Il Corpo ha condotto 636 interventi, con un focus prioritario sui progetti finanziati dal PNRR, verificando oltre 43 milioni di euro di contributi. Le indagini in questo ambito hanno portato alla denuncia di 64 persone e all’accertamento di danni erariali per oltre 2 milioni di euro. Criminalità organizzata e riciclaggio: Sono state eseguite 15 indagini in materia di riciclaggio, con la denuncia di 16 persone e il sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro.

Sono state eseguite 15 indagini in materia di riciclaggio, con la denuncia di 16 persone e il sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro. Tutela del mercato: Sono stati sequestrati oltre 13 milioni di prodotti contraffatti o non sicuri e oltre 382 kg di prodotti alimentari oggetto di frode commerciale.

Sono stati sequestrati oltre 13 milioni di prodotti contraffatti o non sicuri e oltre 382 kg di prodotti alimentari oggetto di frode commerciale. Ordini e sicurezza: Nel solo 2025, il Corpo ha impiegato 6.251 ore/uomo in servizi di ordine pubblico, impegno che è proseguito nel 2026 portando il totale a 6.883 ore.

L’azione della Guardia di Finanza continua a essere un pilastro fondamentale per la salvaguardia dell’economia legale e la protezione dei cittadini e delle imprese dalle infiltrazioni criminali.