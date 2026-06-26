Domani, sabato 27 giugno 2026, si terrà a Costarainera l’evento “Il mondo delle erbe aromatiche”. L’iniziativa, all’insegna della natura e del benessere, è ospitata presso il Parco del Benessere G.F. Novaro, situato in via Aurelia, Piani Paorelli.
Dettagli dell’iniziativa
L’incontro è pensato per chi desidera approfondire la conoscenza e l’utilizzo delle piante aromatiche, promuovendo uno stile di vita a contatto con la natura.
- Data: sabato 27 giugno 2026.
- Orario: dalle 9:00 alle 12:00.
- Luogo: Parco del Benessere G.F. Novaro, via Aurelia, Piani Paorelli, Costarainera (IM).
Per ulteriori informazioni e per effettuare la prenotazione obbligatoria, è possibile contattare il numero di telefono 351 910 4008.